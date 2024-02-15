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تعرف على موعد الاجتماع الفنى لمباراة الأهلى وشباب بلوزداد الجزائرى

2/15/2024 4:32:26 AM
(MENAFN- Youm7) يعقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري
في الحادية عشرة والنصف ظهر اليوم الخميس بتوقيت القاهرة بأحد الفنادق القريبة من مقر إقامة بعثة الأهلي، بحضور مسؤولي الاتحاد الإفريقي ومندوبي الفريقين ومراقب المباراة وطاقم الحكام.



ومن المنتظر أن يحضر الاجتماع من الأهلي الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة، والعميد علاء صلاح المنسق الأمني، وسمير عدلي المدير الإداري، ووائل محمد، إداري الفريق.



ويشهد الاجتماع التأكيد على كافة الجوانب التنظيمية الخاصة بالمباراة، والاتفاق على الزي الذي يرتديه الفريقان، وموعد الوصول لأرض الملعب، وغيرها من الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة.



ويواجه الأهلي شباب بلوزداد الجزائري في اللقاء المقرر إقامته مساء غدٍ الجمعة على ملعب «5 جويلية» بالعاصمة الجزائرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور
المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.












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