شوبير: الزمالك يجهز فتوح لمواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر

MENAFN - Youm7) كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تحضيرات فريق الزمالك للفترة المقبلة، حيث يواجه الفريق نظيره الإسماعيلي يوم 19 فبراير الجاري ، في بطولة دوري Nile.وقال شوبير في تصريحات ببرمامج مع شوبير علي إذاعة أون سبورت اف ام ، "الزمالك يجهز أحمد فتوح للمباريات القادمة حيث يحتاج إلى فترة تصل إلى أسبوع من أجل المشاركة في المباريات والتعافي من الإصابة".وتابع شوبير ، "فتوح سوف يتم تجهيزه لخوض مواجهة النادي الأهلي في نهائي كأس مصر والمقرر اقامتها يوم 8 مارس المقبل"، وواصل"زياد كمال سوف يواصل برنامجه العلاجي والتأهيلي وذلك للتعافي من الإصابة".

ويلتقي الأهلي مع الزمالك يوم 8 مارس المقبل في نهائي

بطولة كأس مصر

والذي سيُقام لأول مرة خارج البلاد.

من ناحية أخرى ينتظر مسئولو نادىالزمالكبرئاسة حسين لبيب تقرير الجهاز الفني بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز، لحسم ملف لاعبى الفريق ممن تنتهى عقودهم بنهاية الموسم ، ويحق لهم الانتقال لأى فريق آخر دون الرجوع لإدارة الأبيض. وهم : محمد أشرف روقا، محمود عبد الرازق شيكابالا، محمد عواد، محمد صبحي، يوسف أوباما، محمود علاء، ومحمد عبد الشافى.



