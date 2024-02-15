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(الاحصاء السعودية): معدل التضخم السنوي بالمملكة بلغ 6ر1 في المئة في يناير 2024

2/15/2024 4:32:16 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 15 - 2 (كونا) -- اعلنت الهيئة العامة للاحصاء السعودية اليوم الخميس ان معدل التضخم السنوي في المملكة بلغ نسبة 6ر1 في المئة في يناير 2024.
وأظهرت بيانات اصدرتها الهيئة ان معدل التصخم سجل في يناير ارتفاعا طفيفا مقارنة بشهر ديسمبر 2023 اذا بلغت نسبته 5ر1 في المئة.
وأرجعت الهيئة ارتفاع معدل التضخم إلى زيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 8ر7 في المئة وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1 في المئة فيما انخفضت أسعار النقل بنسبة 1ر1 في المئة وأسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 1ر1 في المئة.(النهاية)

خ ن ش / ن ع ع



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