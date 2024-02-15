(الاحصاء السعودية): معدل التضخم السنوي بالمملكة بلغ 6ر1 في المئة في يناير 2024

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 15 - 2 (كونا) -- اعلنت الهيئة العامة للاحصاء السعودية اليوم الخميس ان معدل التضخم السنوي في المملكة بلغ نسبة 6ر1 في المئة في يناير 2024.
وأظهرت بيانات اصدرتها الهيئة ان معدل التصخم سجل في يناير ارتفاعا طفيفا مقارنة بشهر ديسمبر 2023 اذا بلغت نسبته 5ر1 في المئة.
وأرجعت الهيئة ارتفاع معدل التضخم إلى زيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 8ر7 في المئة وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1 في المئة فيما انخفضت أسعار النقل بنسبة 1ر1 في المئة وأسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 1ر1 في المئة.(النهاية)
خ ن ش / ن ع ع
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