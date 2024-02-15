هيئة البيئة: الروبيان الملحي ينتشر بكثرة في محمية الجهراء والبرك المائية البرية جنوبي البلاد

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من زهراء الكاظمي

الكويت - 15 - 12 (كونا) -- رصدت الهيئة العامة للبيئة أخيرا الروبيان الملحي في محمية الجهراء الطبيعية والبرك المائية البرية جنوبي البلاد بأعداد كثيرة نظرا إلى توفر الظروف البيئية والمناخية الملائمة له.

وقال نائب المدير العام للهيئة للشؤون الفنية الدكتور عبدالله الزيدان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس إن الروبيان الملحي عبارة عن قشريات تعيش في المياه المالحة سواء في المناطق البرية (الصبخية الملحية) أو على الساحل وتم التعرف على نوعين منها التقليدي والآخر الملحي الصدفي.

وأوضح الزيدان أنه تم جمع القشريات لدراسة طبيعتها في إطار التعاون مع المركز العلمي لاستزراعها في البلاد بهدف الحفاظ على التنوع الأحيائي إلى جانب أهميتها في مقاومة الظروف المناخية السائدة.

وأضاف أن هذا الروبيان يكون في حالة سبات تصل إلى عشرات السنين لحين توفر المياه وينشأ في موسم الأمطار حيث يخرج من بيوضه كيرقات بعضها يعيش لمدة تتراوح بين أسبوع إلى أسبوعين أو شهر فقط في البرية وبعضها الآخر يعيش لمدة تصل إلى ستة أشهر تبعا للظروف البيئية وتنتهي دورته بمجرد جفاف المياه.

وذكر أن طول هذا النوع من الروبيان يصل إلى 15 ملليمترا ويسبح في وضع مقلوب ويتغذى على الطحالب والعوالق النباتية ويتميز بتحمله للملوحة العالية ووبقدرته الكبيرة على التكيف وحماية نفسه من الافتراس.

ولفت إلى أنه يعتبر مصدرا غذائيا مهما لبيئات النظم المائية مثل الطيور منها النحام والحشرات والأسماك والقشريات الأخرى مبينا أن هذا النوع يتغذى بشكل أساسي على الطحالب الخضراء إذ يقوم بتصفيتها من الماء باستخدام أرجله.

وأشار الزيدان إلى أهمية الحفاظ على هذا النوع من الروبيان واستدامته لأهميته في الحفاظ على التوازن البيئي للتنوع الأحيائي إلى جانب أهميته الاقتصادية إذ يستخدم كعلف للشعب المرجانية ويرقات الأسماك والقشريات الأخرى حيث تسهم تكلفته المنخفضة في تعزيز الثروة السمكية. (النهاية) ز ا ك / ن و ف