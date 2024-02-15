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استراليا وكندا ونيوزيلندا تحذر اسرائيل من شن هجوم بري على مدينة (رفح)

2/15/2024 4:32:15 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) كوالالمبور - 15 - 2 (كونا) -- حذر زعماء أستراليا وكندا ونيوزيلندا اليوم الخميس الكيان الاسرائيلي المحتل من شن هجوم بري "كارثي" محتمل على مدينة (رفح) جنوب قطاع غزة الأمر الذي سيزيد المخاوف الدولية بشأن الأوضاع الإنسانية في القطاع.
وأعرب رئيس وزراء استراليا أنتوني ألبانيز ورئيس وزراء كندا جاستن ترودو ورئيس وزراء نيوزيلندا كريستوفر لوكسون في بيان مشترك بعد إعلان الحكومة الإسرائيلية عزمها دخول قواتها إلى مدينة (رفح) عن قلقهم البالغ إزاء هذه الخطط قائلين إن "أي عملية عسكرية في رفح ستكون كارثية".
وحث الزعماء الثلاثة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو على عدم تنفيذ العملية العسكرية في رفح مضيفين انه "نظرا لأن الوضع الإنساني في غزة مترد بالفعل فإن الآثار المترتبة على المدنيين الفلسطينيين نتيجة العملية العسكرية الموسعة ستكون مدمرة".
وأكدوا أن حماية المدنيين مطلب اساسي بموجب القانون الإنساني الدولي مطالبين بوقف إطلاق النار في القطاع لأسباب إنسانية.
ولفتوا إلى أن الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يناير الماضي حول قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا يلزم الكيان الاسرائيلي المحتل بحماية المدنيين وتقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية الملحة.
وشنت قوات الكيان الاسرائيلي المحتل سلسلة غارات عنيفة على مناطق مختلفة في (رفح) خلال الايام الماضية ما تسبب في استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء.
وهدد الكيان الاسرائيلي المحتل مؤخرا بقرب توسيع عدوانه على قطاع غزة وشن هجوم بري محتمل على مدينة (رفح) التي تشكل ملاذا أخيرا للنازحين من الحرب اذ يتكدس بها اكثر من 4ر1 مليون فلسطيني بلا مأوى وسط ظروف انسانية صعبة.(النهاية)

ع ا ب / م خ



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