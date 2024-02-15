استراليا وكندا ونيوزيلندا تحذر اسرائيل من شن هجوم بري على مدينة (رفح)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) كوالالمبور - 15 - 2 (كونا) -- حذر زعماء أستراليا وكندا ونيوزيلندا اليوم الخميس الكيان الاسرائيلي المحتل من شن هجوم بري "كارثي" محتمل على مدينة (رفح) جنوب قطاع غزة الأمر الذي سيزيد المخاوف الدولية بشأن الأوضاع الإنسانية في القطاع.
وأعرب رئيس وزراء استراليا أنتوني ألبانيز ورئيس وزراء كندا جاستن ترودو ورئيس وزراء نيوزيلندا كريستوفر لوكسون في بيان مشترك بعد إعلان الحكومة الإسرائيلية عزمها دخول قواتها إلى مدينة (رفح) عن قلقهم البالغ إزاء هذه الخطط قائلين إن "أي عملية عسكرية في رفح ستكون كارثية".
وحث الزعماء الثلاثة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو على عدم تنفيذ العملية العسكرية في رفح مضيفين انه "نظرا لأن الوضع الإنساني في غزة مترد بالفعل فإن الآثار المترتبة على المدنيين الفلسطينيين نتيجة العملية العسكرية الموسعة ستكون مدمرة".
وأكدوا أن حماية المدنيين مطلب اساسي بموجب القانون الإنساني الدولي مطالبين بوقف إطلاق النار في القطاع لأسباب إنسانية.
ولفتوا إلى أن الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يناير الماضي حول قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا يلزم الكيان الاسرائيلي المحتل بحماية المدنيين وتقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية الملحة.
وشنت قوات الكيان الاسرائيلي المحتل سلسلة غارات عنيفة على مناطق مختلفة في (رفح) خلال الايام الماضية ما تسبب في استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء.
وهدد الكيان الاسرائيلي المحتل مؤخرا بقرب توسيع عدوانه على قطاع غزة وشن هجوم بري محتمل على مدينة (رفح) التي تشكل ملاذا أخيرا للنازحين من الحرب اذ يتكدس بها اكثر من 4ر1 مليون فلسطيني بلا مأوى وسط ظروف انسانية صعبة.(النهاية)
ع ا ب / م خ
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