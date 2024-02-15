السعودية ترسل 72 طنا من المساعدات الاغاثية للشعب الاوكراني

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 15 - 2 (كونا) -- أعلنت السعودية اليوم الخميس إرسال 72 طنا من المساعدات الإغاثية للشعب الأوكراني المتضرر من الأزمة الدائرة هناك.
وذكر مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الإنسانية في بيان أن هذه الطائرة التي تحمل المساعدات تقصد مطار (زوسوف) البولندي القريب من الحدود الأوكرانية تمهيدا لإيصالها لداخل أوكرانيا.
وأضاف أن "هذه الطائرة هي الرابعة الموجهة للشعب الأوكراني من مركز الملك سلمان" موضحا أن المساعدات تشمل مولدات كهربائية وأجهزة كهربائية وعبوات حليب الأطفال.
يذكر أن السعودية أرسلت طائرتين إغاثيتين في شهر مارس العام الماضي تحملان 168 طنا من المساعدات للشعب الأوكراني كما وقعت اتفاقية ومذكرة تفاهم بتقديم حزمة مساعدات إنسانية بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي في الوقت ذاته.
وكان الرئيس بوتين اعلن في فبراير 2022 البدء في تنفيذ عملية عسكرية خاصة في اوكرانيا بهدف حماية السكان المدنيين في دونباس.(النهاية)
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