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السعودية ترسل 72 طنا من المساعدات الاغاثية للشعب الاوكراني

2/15/2024 4:32:15 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 15 - 2 (كونا) -- أعلنت السعودية اليوم الخميس إرسال 72 طنا من المساعدات الإغاثية للشعب الأوكراني المتضرر من الأزمة الدائرة هناك.
وذكر مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الإنسانية في بيان أن هذه الطائرة التي تحمل المساعدات تقصد مطار (زوسوف) البولندي القريب من الحدود الأوكرانية تمهيدا لإيصالها لداخل أوكرانيا.
وأضاف أن "هذه الطائرة هي الرابعة الموجهة للشعب الأوكراني من مركز الملك سلمان" موضحا أن المساعدات تشمل مولدات كهربائية وأجهزة كهربائية وعبوات حليب الأطفال.
يذكر أن السعودية أرسلت طائرتين إغاثيتين في شهر مارس العام الماضي تحملان 168 طنا من المساعدات للشعب الأوكراني كما وقعت اتفاقية ومذكرة تفاهم بتقديم حزمة مساعدات إنسانية بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي في الوقت ذاته.
وكان الرئيس بوتين اعلن في فبراير 2022 البدء في تنفيذ عملية عسكرية خاصة في اوكرانيا بهدف حماية السكان المدنيين في دونباس.(النهاية)

خ ن ش / ف ل ا




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