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طقس البلاد دافئ ومعتدل نهارا وبارد إلى مائل للبرودة ليلا مع فرص لأمطار متفرقة في عطلة نهاية الأسبوع

2/15/2024 4:32:14 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 15 - 2 (كونا) -- توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية أن يكون طقس البلاد عموما في عطلة نهاية الأسبوع ما بين دافئ ومعتدل نهارا وبارد إلى مائل للبرودة ليلا مع فرص لأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا اليوم الخميس وغدا الجمعة.
وقال مدير الإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن خرائط الطقس والنماذج العددية تشير إلى تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي رطب متزامن مع منخفض في طبقات الجو العليا يؤدي إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يتخللها بعض السحب الركامية المصحوبة بهطول أمطار متفرقة تكون رعدية على بعض المناطق مع نشاط في الرياح المثيرة للغبار تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق وخصوصا المكشوفة وارتفاع الأمواج البحرية.
وأضاف القراوي أن الطقس نهار اليوم يكون دافئا وغائما جزئيا والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة ما بين 20 و60 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة مابين 27 و28 درجة مئوية ويكون البحر معتدلا إلى عالي الموج وارتفاعه ما بين 3 و 7 أقدام.
وذكر أن الطقس الليلة يكون باردا وغائما جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين 15 و55 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا وفرصة تكون الضباب على بعض المناطق ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة مابين 17 و19 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا وارتفاعه ما بين 2 و6 أقدام.
وبين أن الطقس نهار غد يكون مائلا للحرارة وغائما جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة ما بين 20 و55 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 29 و31 درجة مئوية ويكون البحر معتدلا إلى عالي الموج وارتفاعه ما بين 3 و 6 أقدام.
وأشار إلى أن الطقس غدا ليلا يكون مائلا للبرودة وتقل السحب وفرص الأمطار تدريجيا والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين 15 و40 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 15 و17 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا وارتفاع الموج ما بين 2 و 6 أقدام.
وقال القراوي إن الطقس نهار بعد غد السبت يكون معتدلا مع انخفاض ملحوظ في درجة الحرارة وغائما جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 10 و35 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 22 و24 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 2 و5 أقدام.
ولفت إلى أن الطقس السبت ليلا يكون مائلا للبرودة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 08 و30 كيلومترا في الساعة مع فرص لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 14 و15 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و4 أقدام. (النهاية)

م ف / ن و ف




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