الداخلية تحذر من منتحلي صفة وزارات وهيئات رسمية لطلب بيانات بنكية والقيام بعمليات نصب

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 15 - 2 (كونا) -- حذرت وزارة الداخلية اليوم الخميس المواطنين والمقيمين من عصابات تنتحل صفة مواقع وزارات وهيئات رسمية مستخدمين مواقع إلكترونية عليها شعار الجهات الحكومية طالبين البيانات البنكية للقيام بعمليات نصب واحتيال وسرقة الأموال إلكترونيا.
ودعت الوزارة في بيان صحفي للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني المواطنين والمقيمين عند التعامل مع المواقع الالكترونية إلى ضرورة التأكد من أنه الموقع الرسمي للجهة أو الوزارة تجنبا لتعرضهم للسرقة أو الاستغلال.
وأشارت إلى أنه جار متابعة وتعقب تلك المواقع من الجهات المعنية في وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها. (النهاية)
ح م د / ح ع ا ب
MENAFN15022024000071011013ID1107855670
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