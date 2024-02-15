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الداخلية تحذر من منتحلي صفة وزارات وهيئات رسمية لطلب بيانات بنكية والقيام بعمليات نصب

2/15/2024 4:32:14 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 15 - 2 (كونا) -- حذرت وزارة الداخلية اليوم الخميس المواطنين والمقيمين من عصابات تنتحل صفة مواقع وزارات وهيئات رسمية مستخدمين مواقع إلكترونية عليها شعار الجهات الحكومية طالبين البيانات البنكية للقيام بعمليات نصب واحتيال وسرقة الأموال إلكترونيا.
ودعت الوزارة في بيان صحفي للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني المواطنين والمقيمين عند التعامل مع المواقع الالكترونية إلى ضرورة التأكد من أنه الموقع الرسمي للجهة أو الوزارة تجنبا لتعرضهم للسرقة أو الاستغلال.
وأشارت إلى أنه جار متابعة وتعقب تلك المواقع من الجهات المعنية في وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها. (النهاية)

ح م د / ح ع ا ب



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