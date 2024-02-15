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انطلاق اجتماعات الدورة الوزارية ال113 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي برئاسة الاردن

2/15/2024 4:32:14 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 15 - 2 (كونا) -- انطلقت اليوم الخميس اجتماعات الدورة ال113 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري بمقر جامعة الدول العربية برئاسة الاردن وحضور امين عام الجامعة أحمد أبوالغيط ومشاركة وزراء المال والاقتصاد والتجارة ومن يمثلونهم بالدول العربية.
وتناقش الدورة عددا من الموضوعات منها الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية العادية ال(33) المقرر عقدها في البحرين مايو المقبل الى جانب التعاون العربي - الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية.
كما تناقش بنودا منها تقرير الامين العام للجامعة العربية ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ونشاط الامانة العامة بين دورتي المجلس (112 و113) الى جانب مناقشة تقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان السابقة في دوراتها غير العادية والعادية والاستثنائية والموضوعات الخاصة بالمنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك وتقارير قرارات المجالس الوزارية واللجان.
وتناقش الدورة ال113 (منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي) والاستثمار في الدول العربية واتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء وتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2024 إلى جانب الاتفاقية العربية لتبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على نشاطات ومعدات الناقل الجوي العربي - المعدلة.
كما تتضمن مقترح تونس بإنشاء بنك الإسكان والتعمير العربي إلى جانب آلية محدثة لإلزام المنظمات العربية المتخصصة بتنفيذ قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والموضوعات الواردة من المنظمة العربية للتنمية الزراعية والتي تشمل سير العمل في الاستراتيجية العربية لتربية الأحياء المائية (2018 -2037).
وتناقش الدورة متابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية للادارة المستدامة للموارد الرعوية (2020 - 2040) وسير العمل في استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة (2020 - 2030) ومتابعة تنفيذ البرنامج المستدام للأمن الغذائي العربي والموضوعات الخاصة بالمنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك.
كما يناقش المجلس تحت بند ما يستجد من أعمال توسيع عضوية الدول العربية في مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) ولجنة الملاحة الجوية بالمنظمة الدولية.
وتشارك دولة الكويت فى اعمال الدورة الوزارية ال113 بوفد من وزارات المالية والخارجية والتجارة والصناعة برئاسة وكيل وزارة المالية المساعد للشؤون الاقتصادية بالتكليف طلال النمش.(النهاية)

م ف م / ن ع ع




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