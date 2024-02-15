انطلاق اجتماعات الدورة الوزارية ال113 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي برئاسة الاردن

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 15 - 2 (كونا) -- انطلقت اليوم الخميس اجتماعات الدورة ال113 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري بمقر جامعة الدول العربية برئاسة الاردن وحضور امين عام الجامعة أحمد أبوالغيط ومشاركة وزراء المال والاقتصاد والتجارة ومن يمثلونهم بالدول العربية.
وتناقش الدورة عددا من الموضوعات منها الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية العادية ال(33) المقرر عقدها في البحرين مايو المقبل الى جانب التعاون العربي - الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية.
كما تناقش بنودا منها تقرير الامين العام للجامعة العربية ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ونشاط الامانة العامة بين دورتي المجلس (112 و113) الى جانب مناقشة تقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان السابقة في دوراتها غير العادية والعادية والاستثنائية والموضوعات الخاصة بالمنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك وتقارير قرارات المجالس الوزارية واللجان.
وتناقش الدورة ال113 (منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي) والاستثمار في الدول العربية واتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء وتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2024 إلى جانب الاتفاقية العربية لتبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على نشاطات ومعدات الناقل الجوي العربي - المعدلة.
كما تتضمن مقترح تونس بإنشاء بنك الإسكان والتعمير العربي إلى جانب آلية محدثة لإلزام المنظمات العربية المتخصصة بتنفيذ قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والموضوعات الواردة من المنظمة العربية للتنمية الزراعية والتي تشمل سير العمل في الاستراتيجية العربية لتربية الأحياء المائية (2018 -2037).
وتناقش الدورة متابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية للادارة المستدامة للموارد الرعوية (2020 - 2040) وسير العمل في استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة (2020 - 2030) ومتابعة تنفيذ البرنامج المستدام للأمن الغذائي العربي والموضوعات الخاصة بالمنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك.
كما يناقش المجلس تحت بند ما يستجد من أعمال توسيع عضوية الدول العربية في مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) ولجنة الملاحة الجوية بالمنظمة الدولية.
وتشارك دولة الكويت فى اعمال الدورة الوزارية ال113 بوفد من وزارات المالية والخارجية والتجارة والصناعة برئاسة وكيل وزارة المالية المساعد للشؤون الاقتصادية بالتكليف طلال النمش.(النهاية)
م ف م / ن ع ع
MENAFN15022024000071011013ID1107855669
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.