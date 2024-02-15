MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 شباط (بترا)- أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، عن توقف مؤقت لخدمات دائرة الأحوال المدنية والجوازات الرقمية، والأنظمة العاملة في مراكز الخدمات الحكومية الشاملة ومكاتب الأحوال والسفارات والخدمات المقدمة عبر تطبيق سند والموقع الإلكتروني للدائرة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس، إن توقف الخدمات سيكون اعتباراً من اليوم الخميس، الساعة السادسة مساءً ولغاية الساعة الثالثة عصراً من يوم السبت 17 شباط الحالي، لغايات التحديث والتطوير على الخدمات.

--(بترا)

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15/02/2024 11:52:26