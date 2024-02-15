توقف مؤقت لخدمات دائرة الأحوال المدنية والجوازات الرقمية

توقف مؤقت لخدمات دائرة الأحوال المدنية والجوازات الرقمية
التاريخ
2/15/2024 4:32:05 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 15 شباط (بترا)- أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، عن توقف مؤقت لخدمات دائرة الأحوال المدنية والجوازات الرقمية، والأنظمة العاملة في مراكز الخدمات الحكومية الشاملة ومكاتب الأحوال والسفارات والخدمات المقدمة عبر تطبيق سند والموقع الإلكتروني للدائرة.
وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس، إن توقف الخدمات سيكون اعتباراً من اليوم الخميس، الساعة السادسة مساءً ولغاية الساعة الثالثة عصراً من يوم السبت 17 شباط الحالي، لغايات التحديث والتطوير على الخدمات.
--(بترا)
غ ح/ أ أ / س س
15/02/2024 11:52:26
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