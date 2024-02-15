عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 15 شباط (بترا)- اقتحم مستوطنون متطرفون يهود، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

وقالت دائرة الاوقاف الاسلامية بالقدس في بيان، إن عشرات المستوطنين المتزمتين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته.

وأضافت، أنهم أدوا طقوسا تلمودية استفزازية فيه وسط حالة من الغضب والغليان سادت في المكان ووسط منع شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك المواطنين المقدسيين من الدخول اليه ما تسبب بانخفاض أعداد المصلين للشهر الخامس على التوالي.

--(بترا)

م . ف/ أ أ / س س

15/02/2024 11:51:23