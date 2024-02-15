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النوابيهنئ بيوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى

2/15/2024 4:32:01 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 15 شباط (بترا)- تقدم رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي بأسمه وأعضاء مجلس النواب، بالتهنئة والتبريك للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى بيوم الوفاء لهم الذي يصادف اليوم الخميس الخامس عشر من شباط.
وأشاد رئيس مجلس النواب بتضحيات المتقاعدين العسكريين في الذود عن الوطن وتقديم الغالي والنفيس في سبيل رفعته والدفاع عنه، مؤكداً أن مجلس النواب سيبقى وفيا للمتقاعدين العسكريين وحريصاً على تنفيذ الرؤى الملكية السامية الرامية إلى تحسين أوضاعهم المعيشية.
وقال: "قدم المتقاعدون العسكريون والمحاربون القدامى إسهامات كبيرة وجليلة في بناء الدولة الأردنية، وما تزال بصماتهم ماثلة في كل الميادين، وخدموا في صفوف القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي والأجهزة الأمنية، وقدموا أروع صور البذل والعطاء في خدمة وطنهم وأمتهم، وذادوا بأجسادهم وصدورهم عن تراب الوطن".
--(بترا)
م خ/أ أ / س س
15/02/2024 11:50:14

MENAFN15022024000117011021ID1107855666

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