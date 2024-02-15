النوابيهنئ بيوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 15 شباط (بترا)- تقدم رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي بأسمه وأعضاء مجلس النواب، بالتهنئة والتبريك للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى بيوم الوفاء لهم الذي يصادف اليوم الخميس الخامس عشر من شباط.
وأشاد رئيس مجلس النواب بتضحيات المتقاعدين العسكريين في الذود عن الوطن وتقديم الغالي والنفيس في سبيل رفعته والدفاع عنه، مؤكداً أن مجلس النواب سيبقى وفيا للمتقاعدين العسكريين وحريصاً على تنفيذ الرؤى الملكية السامية الرامية إلى تحسين أوضاعهم المعيشية.
وقال: "قدم المتقاعدون العسكريون والمحاربون القدامى إسهامات كبيرة وجليلة في بناء الدولة الأردنية، وما تزال بصماتهم ماثلة في كل الميادين، وخدموا في صفوف القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي والأجهزة الأمنية، وقدموا أروع صور البذل والعطاء في خدمة وطنهم وأمتهم، وذادوا بأجسادهم وصدورهم عن تراب الوطن".
--(بترا)
م خ/أ أ / س س
15/02/2024 11:50:14
MENAFN15022024000117011021ID1107855666
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