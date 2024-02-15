السفارة الإماراتية: تصديق المستندات عبر الإنترنت

السفارة الإماراتية: تصديق المستندات عبر الإنترنت
التاريخ
2/15/2024 4:31:59 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 15 شباط(بترا)- أعلنت السفارة الإماراتية في عمان، أن خدمة تصديق المستندات في سفارة الإمارات العربية المتحدة في الأردن أصبحت متاحة حصريًا عبر الإنترنت.
وقالت في بيان صحافي اليوم الخميس، أن ذلك يضمن إجراءات أكثر سرعة وكفاءة.
وأشارت إلى أنه يمكن الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بعملية التصديق من خلال: ·موقع السفارة
gov/ar-ae/missions
وموقع وزارة الخارجية gov
والتطبيق الذكي UAE MOFA.
--(بترا)
ص خ/أ م / س س
15/02/2024 11:41:14
MENAFN15022024000117011021ID1107855664
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