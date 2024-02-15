السفارة الإماراتية: تصديق المستندات عبر الإنترنت

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 شباط(بترا)- أعلنت السفارة الإماراتية في عمان، أن خدمة تصديق المستندات في سفارة الإمارات العربية المتحدة في الأردن أصبحت متاحة حصريًا عبر الإنترنت.

وقالت في بيان صحافي اليوم الخميس، أن ذلك يضمن إجراءات أكثر سرعة وكفاءة.

وأشارت إلى أنه يمكن الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بعملية التصديق من خلال: ‏·موقع السفارة

gov/ar-ae/missions

وموقع وزارة الخارجية gov

والتطبيق الذكي UAE MOFA.

--(بترا)

ص خ/أ م / س س

15/02/2024 11:41:14