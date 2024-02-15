أستراليا وكندا ونيوزيلنداتدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 15 شباط (بترا)- دعت "كندا وأستراليا ونيوزيلندا "، اليوم الخميس، إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة، وفقا لبيان مشترك صدر ردا على تقارير حول العملية العسكرية الإسرائيلية المزمعة في رفح.
وبحسب شبكة التلفزيون الكندي، جاء في البيان الذي أصدره رؤساء وزراء الدول الثلاث: "نشعر بقلق بالغ إزاء المؤشرات على أن إسرائيل تخطط لهجوم بري على رفح".
وأضاف البيان: "أي عملية عسكرية في رفح ستكون كارثية"، مشددا على أن هناك حاجة ماسة إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.
وقال الزعماء أيضا إن الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في كانون الثاني، في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا، يلزم إسرائيل بحماية المدنيين وتقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية الملحة.
وأشار الى أن "حماية المدنيين أمر بالغ الأهمية وضرورة بموجب القانون الإنساني الدولي".
--(بترا)
رصد/ م ح/ أ أ / س س
15/02/2024 10:54:20
MENAFN15022024000117011021ID1107855663
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