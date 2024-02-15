أستراليا وكندا ونيوزيلنداتدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 شباط (بترا)- دعت "كندا وأستراليا ونيوزيلندا "، اليوم الخميس، إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة، وفقا لبيان مشترك صدر ردا على تقارير حول العملية العسكرية الإسرائيلية المزمعة في رفح.

وبحسب شبكة التلفزيون الكندي، جاء في البيان الذي أصدره رؤساء وزراء الدول الثلاث: "نشعر بقلق بالغ إزاء المؤشرات على أن إسرائيل تخطط لهجوم بري على رفح".

وأضاف البيان: "أي عملية عسكرية في رفح ستكون كارثية"، مشددا على أن هناك حاجة ماسة إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.

وقال الزعماء أيضا إن الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في كانون الثاني، في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا، يلزم إسرائيل بحماية المدنيين وتقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية الملحة.

وأشار الى أن "حماية المدنيين أمر بالغ الأهمية وضرورة بموجب القانون الإنساني الدولي".

--(بترا)

رصد/ م ح/ أ أ / س س

15/02/2024 10:54:20