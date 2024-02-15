الشارع الرياضي يشيد بقرار الدعم الحكومي لاتحاد كرة القدم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 15 شباط (بترا)- أشاد الشارع الرياضي المحلي بقرار الحكومة بدعم اتحاد كرة القدم، معتبرين أن هذا القرار يحفز المنتخبات الوطنية على مواصلة تحقيق نتائج لافتة تساهم في رفع علم الوطن عاليا في المحافل العربية والآسيوية والعالمية.
وكانت الحكومة وبتوجيهات ملكية أعلنت عن دعم اتحاد كرة القدم بمليون دينار، قبل أن تعود وتدعمه ايضا بنصف مليون دينار إضافية، بمناسبة النتائج اللافتة التي حققها المنتخب الوطني في بطولة كأس أسيا التي اختتمت السبت الماضي في قطر، وحصل فيها المنتخب على المركز الثاني خلف المنتخب القطري.
واعتبر المتابعون للشأن الرياضي الأردني، أن قرار الحكومة سيساهم في تطوير كرة القدم المحلية، كما أنه سيشكل حافز للمؤسسات والشركات في القطاع الخاص على الاقتدء بهذا القرار والعمل على دعم الرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص، مشيدين بهذا القرار الذي وصف بأنه جاء في الوقت المناسب.
وأكد الدكتور محمد عبدالمجيد، متابع للمنتخب الوطني، أن الحكومة احسنت صنعا بتقديم هذا الدعم لاتحاد الكرة، الذي جاء بعد النتائج اللافتة في بطولة كأس أسيا، متمنيا أن تواصل الحكومة اهتمامها بكرة القدم وجميع الرياضات الأخرى بحثا عن التميز.
وأضاف في تصريح لوكالة الانباء الأردنية (بترا)، أن المنتخبات الوطنية المتميزة،والأندية أيضا، تعتبر سفيرا مثاليا للوطن في المحافل الخارجية، إذا ما حققت نتائج لافتة، وهذه النتائج تحتاج لدعم حكومي وشعبي.
من جهته، أوضح المدرب محمد بدارنة، أن الدعم الحكومي لاتحاد الكرة، يؤسس لدعم أكبر في المرحلة المقبلة، مثمنا تقديم الحكومة لمبلغ مليون ونصف لاتحاد الكرة،
وأشار الى أن هذا الدعم الحكومي يشجع القطاع الخاص المشاركة ايضا على دعم المنتخب الوطني والأندية لما يصب في مصلحة الكرة الأردنية.
وكان عدد كبير من الرياضيين، اثنوا على الدعم الحكومي لاتحاد الكرة، مطالبين بوضع استراتيجية ثابتة لتوفير دعم سنوي للرياضة لما يضمن التفوق الاردني في المحافل الرياضية الخارجية.
--(بترا)
خ خ/ أ أ / س س
15/02/2024 10:51:59
MENAFN15022024000117011021ID1107855662
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