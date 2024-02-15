الشارع الرياضي يشيد بقرار الدعم الحكومي لاتحاد كرة القدم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 شباط (بترا)- أشاد الشارع الرياضي المحلي بقرار الحكومة بدعم اتحاد كرة القدم، معتبرين أن هذا القرار يحفز المنتخبات الوطنية على مواصلة تحقيق نتائج لافتة تساهم في رفع علم الوطن عاليا في المحافل العربية والآسيوية والعالمية.

وكانت الحكومة وبتوجيهات ملكية أعلنت عن دعم اتحاد كرة القدم بمليون دينار، قبل أن تعود وتدعمه ايضا بنصف مليون دينار إضافية، بمناسبة النتائج اللافتة التي حققها المنتخب الوطني في بطولة كأس أسيا التي اختتمت السبت الماضي في قطر، وحصل فيها المنتخب على المركز الثاني خلف المنتخب القطري.

واعتبر المتابعون للشأن الرياضي الأردني، أن قرار الحكومة سيساهم في تطوير كرة القدم المحلية، كما أنه سيشكل حافز للمؤسسات والشركات في القطاع الخاص على الاقتدء بهذا القرار والعمل على دعم الرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص، مشيدين بهذا القرار الذي وصف بأنه جاء في الوقت المناسب.

وأكد الدكتور محمد عبدالمجيد، متابع للمنتخب الوطني، أن الحكومة احسنت صنعا بتقديم هذا الدعم لاتحاد الكرة، الذي جاء بعد النتائج اللافتة في بطولة كأس أسيا، متمنيا أن تواصل الحكومة اهتمامها بكرة القدم وجميع الرياضات الأخرى بحثا عن التميز.

وأضاف في تصريح لوكالة الانباء الأردنية (بترا)، أن المنتخبات الوطنية المتميزة،والأندية أيضا، تعتبر سفيرا مثاليا للوطن في المحافل الخارجية، إذا ما حققت نتائج لافتة، وهذه النتائج تحتاج لدعم حكومي وشعبي.

من جهته، أوضح المدرب محمد بدارنة، أن الدعم الحكومي لاتحاد الكرة، يؤسس لدعم أكبر في المرحلة المقبلة، مثمنا تقديم الحكومة لمبلغ مليون ونصف لاتحاد الكرة،

وأشار الى أن هذا الدعم الحكومي يشجع القطاع الخاص المشاركة ايضا على دعم المنتخب الوطني والأندية لما يصب في مصلحة الكرة الأردنية.

وكان عدد كبير من الرياضيين، اثنوا على الدعم الحكومي لاتحاد الكرة، مطالبين بوضع استراتيجية ثابتة لتوفير دعم سنوي للرياضة لما يضمن التفوق الاردني في المحافل الرياضية الخارجية.

--(بترا)

خ خ/ أ أ / س س

15/02/2024 10:51:59