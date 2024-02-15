منتخبا الرجبي للرجال والسيدات يشاركان في البطولة العربية بالسعودية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 15 شباط (بترا)- يشارك المنتخبان الوطنيان للرجال والسيدات للرجبي في البطولة العربية التي تقام في مدينة الطائف السعودية، يومي غد وبعد غد.
ويتواجد المنتخب الوطني للسيدات في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات تونس وسورية والسعودية، وتضم المجموعة الثانية منتخبات الإمارات ومصر وليبيا ولبنان.
وأوقعت القرعة منتخبنا الوطني للرجال في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات، الإمارات ومصر وفلسطين والعراق، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات، تونس وليبيا والسعودية وسورية والمغرب. يذكر أن المنتخب الوطني للرجال سبق وأن حقق لقب البطولة العربية التي استضافتها العاصمة الأردنية عمان عام 2019، بعد فوزه في النهائي على المنتخب المصري.
--(بترا)
خ خ /أ م / س س
15/02/2024 10:35:24
MENAFN15022024000117011021ID1107855661
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