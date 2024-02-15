منتخبا الرجبي للرجال والسيدات يشاركان في البطولة العربية بالسعودية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 شباط (بترا)- يشارك المنتخبان الوطنيان للرجال والسيدات للرجبي في البطولة العربية التي تقام في مدينة الطائف السعودية، يومي غد وبعد غد.

ويتواجد المنتخب الوطني للسيدات في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات تونس وسورية والسعودية، وتضم المجموعة الثانية منتخبات الإمارات ومصر وليبيا ولبنان.

وأوقعت القرعة منتخبنا الوطني للرجال في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات، الإمارات ومصر وفلسطين والعراق، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات، تونس وليبيا والسعودية وسورية والمغرب. يذكر أن المنتخب الوطني للرجال سبق وأن حقق لقب البطولة العربية التي استضافتها العاصمة الأردنية عمان عام 2019، بعد فوزه في النهائي على المنتخب المصري.

--(بترا)

خ خ /أ م / س س

15/02/2024 10:35:24