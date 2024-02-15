اللجنة الأولمبية تبحث مع مختصين أميركيين سبل تطوير رياضة المصارعة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 شباط (بترا)- التقت الأمين العامة للجنة الأولمبية الأردنية رنا السعيد، أمس الأربعاء، ثلاث جهات أميركية رائدة برياضة المصارعة، في إطار السعي لتطوير اللعبة.

وتقوم الوفود الأميركية حاليا بزيارة إلى عمان، بدعوة من الاتحاد الأردني للمصارعة.

وحضر الاجتماع ممثلون عن الجهات الثلاث وهي Wrestling for Peace وWrestle Like A Girl وTitan Mercury Wrestling Club إلى جانب رئيس الاتحاد الأردني للمصارعة، محمد العواملة.

وتأتي زيارة هذه الجهات من أجل التباحث مع الاتحاد الأردني للمصارعة لتطوير اللعبة في المملكة، وتشجيع الفتيات على ممارستها ودعمهن من خلال برامج ومشاريع مستقبلية.

وعبرت السعيد، عن تقديرها لرغبة هذه الوفود في العمل مع الاتحاد الأردني للمصارعة، لرفع مستوى الاهتمام بهذه الرياضة وزيادة القاعدة وتشجيع الفتيات على ممارستها.

من جانبه أشار العواملة، إلى أهمية الزيارة من أجل تبادل الخبرات وتحسين مستوى رياضة المصارعة في الأردن، والتي تأتي ضمن مساعي الاتحاد في فتح قنوات الاتصال مع الجهات والمنظمات التي تُعنى بتطوير رياضة المصارعة على مستوى العالم.

--(بترا)

خ خ/أ م /س س

15/02/2024 10:30:01