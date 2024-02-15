اللجنة الأولمبية تبحث مع مختصين أميركيين سبل تطوير رياضة المصارعة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 15 شباط (بترا)- التقت الأمين العامة للجنة الأولمبية الأردنية رنا السعيد، أمس الأربعاء، ثلاث جهات أميركية رائدة برياضة المصارعة، في إطار السعي لتطوير اللعبة.
وتقوم الوفود الأميركية حاليا بزيارة إلى عمان، بدعوة من الاتحاد الأردني للمصارعة.
وحضر الاجتماع ممثلون عن الجهات الثلاث وهي Wrestling for Peace وWrestle Like A Girl وTitan Mercury Wrestling Club إلى جانب رئيس الاتحاد الأردني للمصارعة، محمد العواملة.
وتأتي زيارة هذه الجهات من أجل التباحث مع الاتحاد الأردني للمصارعة لتطوير اللعبة في المملكة، وتشجيع الفتيات على ممارستها ودعمهن من خلال برامج ومشاريع مستقبلية.
وعبرت السعيد، عن تقديرها لرغبة هذه الوفود في العمل مع الاتحاد الأردني للمصارعة، لرفع مستوى الاهتمام بهذه الرياضة وزيادة القاعدة وتشجيع الفتيات على ممارستها.
من جانبه أشار العواملة، إلى أهمية الزيارة من أجل تبادل الخبرات وتحسين مستوى رياضة المصارعة في الأردن، والتي تأتي ضمن مساعي الاتحاد في فتح قنوات الاتصال مع الجهات والمنظمات التي تُعنى بتطوير رياضة المصارعة على مستوى العالم.
--(بترا)
خ خ/أ م /س س
15/02/2024 10:30:01
MENAFN15022024000117011021ID1107855660
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.