المنتخب الوطني لكرة السلة يلتقي نظيره البحريني غدا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 شباط (بترا)- يلتقي المنتخب الوطني لكرة السلة، نظيره البحريني عند الساعة السابعة من مساء يوم غد الجمعة، في المباراة التي تقام في قطر، في اطار منافسات البطولة الدولية الودية التي تستضيفها لدوحة.

وبدأ المنتخب الوطني تدريباته في قطر يوم أمس، استعدادا للمشاركة في هذه البطولة، التي تأتي في اطار التحضير ايضا للاستحقاقات الرسمية المقبلة.

ويضم وفد المنتخب الوطني كل من المدير الفني وسام الصوص ومساعديه محمد حمدان والإسباني اجناسيو رودريجيز ومدرب اللياقة البدنية أحمد سمير والمعالج حسن برهومة، واللاعبين محمد شاهر وأشرف الهندي وأمين أبو حواس وهاشم عباس وأحمد حمارشة ويوسف أبو وزنة ومالك كنعان ومحمود الهزايمة وروحي الكيلاني وعبدالله شتات وأحمد حموري وفريدي إبراهيم.

وكانت قرعة البطولة قد أسفرت عن وجود المنتخب الوطني في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبي مصر والبحرين، فيما جاءت منتخبات قطر والسعودية وأفريقيا الوسطى في المجموعة الأولى. حيث تقام المرحلة الأولى للبطولة وفقا لنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، لتلتقي منتخبات المجموعة الواحدة فيما بينها من أجل ترتيب مراكز الفرق، على أن يجمع الدور الثاني بين الفرق المتنافسة في كل مركز مقابل لها بين فرق المجموعة الأخرى.

الى ذلك، يبدي الشارع الرياضي المحلي تفاؤله بمنتخب السلة في المشاركات الرسمية، لتحقيق نتائج لافتة، خاصة وأن المنتخب سبق وأن حقق انجازات غير مسبوقة بتأهله أكثر من مرة إلى نهائيات كأس العالم، كما أن رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة محمد عليان يملك فكرا متميزا في تطوير اللعبة رغم الصعوبات والتحديات التي تواجهه.

--(بترا)

خ خ/ أ أ / س س

15/02/2024 10:07:44