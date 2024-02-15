المنتخب الوطني لكرة السلة يلتقي نظيره البحريني غدا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 15 شباط (بترا)- يلتقي المنتخب الوطني لكرة السلة، نظيره البحريني عند الساعة السابعة من مساء يوم غد الجمعة، في المباراة التي تقام في قطر، في اطار منافسات البطولة الدولية الودية التي تستضيفها لدوحة.
وبدأ المنتخب الوطني تدريباته في قطر يوم أمس، استعدادا للمشاركة في هذه البطولة، التي تأتي في اطار التحضير ايضا للاستحقاقات الرسمية المقبلة.
ويضم وفد المنتخب الوطني كل من المدير الفني وسام الصوص ومساعديه محمد حمدان والإسباني اجناسيو رودريجيز ومدرب اللياقة البدنية أحمد سمير والمعالج حسن برهومة، واللاعبين محمد شاهر وأشرف الهندي وأمين أبو حواس وهاشم عباس وأحمد حمارشة ويوسف أبو وزنة ومالك كنعان ومحمود الهزايمة وروحي الكيلاني وعبدالله شتات وأحمد حموري وفريدي إبراهيم.
وكانت قرعة البطولة قد أسفرت عن وجود المنتخب الوطني في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبي مصر والبحرين، فيما جاءت منتخبات قطر والسعودية وأفريقيا الوسطى في المجموعة الأولى. حيث تقام المرحلة الأولى للبطولة وفقا لنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، لتلتقي منتخبات المجموعة الواحدة فيما بينها من أجل ترتيب مراكز الفرق، على أن يجمع الدور الثاني بين الفرق المتنافسة في كل مركز مقابل لها بين فرق المجموعة الأخرى.
الى ذلك، يبدي الشارع الرياضي المحلي تفاؤله بمنتخب السلة في المشاركات الرسمية، لتحقيق نتائج لافتة، خاصة وأن المنتخب سبق وأن حقق انجازات غير مسبوقة بتأهله أكثر من مرة إلى نهائيات كأس العالم، كما أن رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة محمد عليان يملك فكرا متميزا في تطوير اللعبة رغم الصعوبات والتحديات التي تواجهه.
--(بترا)
خ خ/ أ أ / س س
15/02/2024 10:07:44
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