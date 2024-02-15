نادي الجزيرة يعين مدربي فرق الفئات العمرية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 15 شباط (بترا) - قرر مجلس إدارة نادي الجزيرة تعيين حسن عبدالفتاح، مديرا فنيا لفرق الفئات العمرية في النادي.
جاء ذلك خلال جلسة الإدارة الأخيرة، والتي تقرر فيها أيضا إناطة مسؤولية الإشراف العام على منشأت النادي في غمدان، وإدارة فرق الفئات العمرية إلى عضوي مجلس الإدارة علاء إسماعيل، وأيمن العكش.
وأشار نادي الجزيرة إلى أنه تقرر تعيين الأجهزة الفنية والطبية على النحو التالي: الكابتن حسن عبدالفتاح، مديرا فنيا لفرق الفئات العمرية، الكابتن مالك اليسير مدربا عاما لفريقي فئتي تحت 17عاما و تحت 19 عاما، والكابتن احمد عليوات مساعدا له الكابتن صالح الجوهري، مدربا عاما لفريقي فئتي تحت 13 و 15 عاما، تعيين المعالج إبراهيم سميران، مشرفا على جميع فرق الفئات العمرية
--(بترا)
خ خ/أ م / س س
15/02/2024 10:06:48
MENAFN15022024000117011021ID1107855657
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