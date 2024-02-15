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نادي الجزيرة يعين مدربي فرق الفئات العمرية

2/15/2024 4:31:49 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 15 شباط (بترا) - قرر مجلس إدارة نادي الجزيرة تعيين حسن عبدالفتاح، مديرا فنيا لفرق الفئات العمرية في النادي.
جاء ذلك خلال جلسة الإدارة الأخيرة، والتي تقرر فيها أيضا إناطة مسؤولية الإشراف العام على منشأت النادي في غمدان، وإدارة فرق الفئات العمرية إلى عضوي مجلس الإدارة علاء إسماعيل، وأيمن العكش.
وأشار نادي الجزيرة إلى أنه تقرر تعيين الأجهزة الفنية والطبية على النحو التالي: الكابتن حسن عبدالفتاح، مديرا فنيا لفرق الفئات العمرية، الكابتن مالك اليسير مدربا عاما لفريقي فئتي تحت 17عاما و تحت 19 عاما، والكابتن احمد عليوات مساعدا له الكابتن صالح الجوهري، مدربا عاما لفريقي فئتي تحت 13 و 15 عاما، تعيين المعالج إبراهيم سميران، مشرفا على جميع فرق الفئات العمرية
--(بترا)
خ خ/أ م / س س
15/02/2024 10:06:48

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