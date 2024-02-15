الأونروا تعرب عن تقديرها لدعم الاردن للوكالة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 15 شباط (بترا)- اعرب مدير شؤون وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لمنطقة الأردن اولاف بيكر ،عن تقديره وشكره للحكومة الأردنية على دعمها الموصول للوكالة، وإعفائها الأخير للأونروا من أثمان الكتب المدرسة للأعوام 2019-2023، البالغة 4 ملايين دينار أردني.
جاء ذلك خلال لقاء جمع مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس رفيق خرفان ونظيره بيكر، تم البحث خلاله جملة من الموضوعات والقضايا المتعلقة بعمل الأونروا في المملكة.
وناقش الجانبان بحسب بيان الدائرة ، اليوم الخميس، الوضع العام للأونروا في ظل إيقاف 16 دولة مانحة لها، عُقب الاتهامات الموجهة بحق 12 موظفا بتورطهم في أحداث 7 تشرين الأول.
وأكد الجانبان الدور الهام الذي تقوم به الأونروا خاصة في غزة، وأن هذا التعليق سيعيق تقديم المساعدات الإنسانية الأساسية التي هم بأمس الحاجة إليها.
وثمن خرفان، جهود الاونروا التي تبذلها في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين على الرغم من كل التحديات التي تواجهها.
--(بترا)
ه ع/أ م / س س
15/02/2024 09:57:52
MENAFN15022024000117011021ID1107855654
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