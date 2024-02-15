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الأونروا تعرب عن تقديرها لدعم الاردن للوكالة

2/15/2024 4:31:46 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 15 شباط (بترا)- اعرب مدير شؤون وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لمنطقة الأردن اولاف بيكر ،عن تقديره وشكره للحكومة الأردنية على دعمها الموصول للوكالة، وإعفائها الأخير للأونروا من أثمان الكتب المدرسة للأعوام 2019-2023، البالغة 4 ملايين دينار أردني.
جاء ذلك خلال لقاء جمع مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس رفيق خرفان ونظيره بيكر، تم البحث خلاله جملة من الموضوعات والقضايا المتعلقة بعمل الأونروا في المملكة.
وناقش الجانبان بحسب بيان الدائرة ، اليوم الخميس، الوضع العام للأونروا في ظل إيقاف 16 دولة مانحة لها، عُقب الاتهامات الموجهة بحق 12 موظفا بتورطهم في أحداث 7 تشرين الأول.
وأكد الجانبان الدور الهام الذي تقوم به الأونروا خاصة في غزة، وأن هذا التعليق سيعيق تقديم المساعدات الإنسانية الأساسية التي هم بأمس الحاجة إليها.
وثمن خرفان، جهود الاونروا التي تبذلها في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين على الرغم من كل التحديات التي تواجهها.
--(بترا)
ه ع/أ م / س س
15/02/2024 09:57:52

MENAFN15022024000117011021ID1107855654

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