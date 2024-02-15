وزير الرياضة القطري: النشامى قدم كرة جميلة ومستويات فنية عالية في بطولة كأس آسيا

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الدوحة 15 شباط (بترا)- قال وزير الرياضة والشباب القطري، الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، إن المنتخب الأردني لكرة القدم، قدم كرة جميلة ومستوى ممتاز خلال بطولة كأس آسيا 2023، واستطاع الوصول إلى النهائي بجدارة.

وأضاف الوزير القطري في مقابلة بثتها قنوات "بين سبورت" الرياضية القطرية الليلة الماضية، ان الجمهور الأردني يجب أن يفتخر بهذا المنتخب المتطور الذي سيكون له دور كبير في المرحلة المقبلة، مؤكدا أن منتخب الأردن دائما ما يكون له دور في بطولة كأس آسيا.

وشدد الشيخ حمد بن خليفة على أن منتخب النشامى قدم مستويات فنية عالية في البطولة، ونجح في تخطي منتخبات العراق وطاجكستان وكوريا الجنوبية.

وبشأن النسخة المقبلة من بطولة كأس العرب، قال الوزير القطري إن بلاده أبدت رغبتها في استضافة النسخة المقبلة من هذه البطولة وان تكون تكملة للنسخة الأخيرة التي أقيمت في قطر عام 2021 وعلى نفس المستوى تحت مظلة "فيفا"، على أن تقام البطولة في شهر كانون الأول عام 2025 في قطر تحت مظلة "فيفا".

وأضاف أن بطولة كأس العرب في 2021، أثبت للعالم قدرة المنتخبات العربية وتطورها، حيث نجحت البطولة تنظيميًا وفنيًا ونتمنى من الكل أن ندعم هذه الخطوة خاصة وأن تنظيمها تحت مظلة "فيفا" يعطيها أهمية أكبر.

وقال وزير الرياضة والشباب القطري، إن قطر في طريقها لاستضافة بطولات كبرى خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن قطر تخطط لاستضافة الأولمبياد في الفترة المقبلة وهي تستحق ذلك، ولا شك أن النجاحات التي تم تحقيقها في استضافة بطولات دولية كبيرة، تؤكد أن قطر تستحق استضافة الأولمبياد.

وأشار إلى أن قطر تعرضت لهجوم كبير بعد حصولها على حق استضافة مونديال كأس العام 2022، ولكننا لم نخضع لهذه الضغوط، وكان الرد على كل هذه الادعاءات هو النجاح التنظيمي المبهر للنسخة الاستثنائية من المونديال.

واعتبر أن المنشآت الرياضية التي تمتلكها قطر من إرث مونديال 2022 كان لها دور كبير في نجاح بطولة كأس آسيا قطر 2023، مرجعا أسباب الحضور الجماهيري الكبير في بطولة كأس آسيا إلى المنشآت الكبيرة التي تمتلكها قطر، بالإضافة إلى الجماهير الكبيرة للمنتخبات المشاركة والتي حرصت على حضور المباريات.

وقال الشيخ حمد بن خليفة إن بطولة كأس آسيا 2023، كانت أفضل بمراحل من كأس إفريقيا التي أقيمت في نفس التوقيت وأرجع ذلك إلى جودة التنظيم في آسيا.

وعن توقعه لفوز منتخب قطر باللقب للنسخة الثانية على التوالي، قال إن المنتخب لم يكن مرشحًا للقب ولكن اللاعبين كانت لديهم رغبة كبيرة واستطاعوا أن يحققوا إنجازًا تاريخيًا بفضل الثقة الكبيرة التي يمتلكها المنتخب لتحقيق المستحيل لاسيما وأنهم تحدوا كل الظروف التي تعرضوا لها قبل البطولة.

وعن استقطاب النجوم في الدوري القطري، قال الوزير القطري إن استقطاب الكثير من النجوم الكبار كان تأثيره إيجابيًا، حيث استفاد اللاعب المحلي من خبرة هؤلاء النجوم، وكان ذلك بالتوازي مع افتتاح أكاديمية أسباير وحصول قطر على كأس آسيا مرتين متتاليتين من ثمار هذه التجربة الفريدة، كما أن العالم كله يتذكر أن هؤلاء النجوم الكبار أمثال جوارديولا وفريناندو هيرو وكانيجيا وجابرييل باتيستوتا وغيرهم لعبوا في قطر.

وقال إن قطر تسخر كل إمكانياتها وخبراتها للأشقاء في المغرب التي تستضيف مونديال 2030 بالمشاركة مع إسبانيا والبرتغال، موضحا أن هناك تواصل وتنسيق مع المغرب، كما أن قطر تسخر أيضا كل إمكانياتنا وخبراتنا في خدمة الأشقاء في السعودية التي تستضيف مونديال 2034.

--(بترا)

م ف /أ م / س س

15/02/2024 08:52:05