التنمية الاجتماعية تصدر تقريرها لشهر كانون الثاني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 14 شباط (بترا)- أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم الأربعاء، تقريرها عن شهر كانون الثاني 2024، والتي رصدت فيه أبرز الخدمات التي قدمتها.
وبحسب التقرير، استقبلت الوزارة، 9880 معاملة متعلقة بإعداد الدراسات الاجتماعية لغايات منح التأمين الصحي للأسر الفقير، و 201 معاملة لغايات الإعفاء من نفقات العلاج، في حين أجرت 75 معاملة لغايات خدمة تسوية حقوق الورثة.
ووفق التقرير رخصت الوزارة 10 حضانات، فيما وجهت عقوبة الإنذار لـ 5 حضانات بهدف تصويب أوضاعها وتحسين الخدمات النهارية للأطفال.
كما ألحقت الوزارة 6 مسنين بدور كبار السن، و 39 طفلا في دور رعاية الأطفال الإيوائية.
وبحسب التقرير استقبلت الوزارة 1842 معاملة إعفاء من رسوم تصريح العمل.
وفيما يتعلق بالسجل العام للجمعيات، جرى تسجيل 16 جمعية، وانضمت 7 جمعيات لعضوية الاتحاد، فيما تم تشكيل 12 هيئة إدارية مؤقته لإدارتها، وأنهت 7 هيئات مؤقتة أعمالها بالجمعيات، وتم إنذار 9 جمعيات.
وعن أعمال مديرية مكافحة التسول، كشف التقرير عن إجراء 300 حملة لمكافحة التسول، جرى خلالها ضبط 593 متسولًا ومتسولة.
--(بترا)
ح ظ/ب ع/ ع ط
14/02/2024 23:37:28
MENAFN15022024000117011021ID1107855651
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