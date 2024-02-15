التنمية الاجتماعية تصدر تقريرها لشهر كانون الثاني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 شباط (بترا)- أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم الأربعاء، تقريرها عن شهر كانون الثاني 2024، والتي رصدت فيه أبرز الخدمات التي قدمتها.

وبحسب التقرير، استقبلت الوزارة، 9880 معاملة متعلقة بإعداد الدراسات الاجتماعية لغايات منح التأمين الصحي للأسر الفقير، و 201 معاملة لغايات الإعفاء من نفقات العلاج، في حين أجرت 75 معاملة لغايات خدمة تسوية حقوق الورثة.

ووفق التقرير رخصت الوزارة 10 حضانات، فيما وجهت عقوبة الإنذار لـ 5 حضانات بهدف تصويب أوضاعها وتحسين الخدمات النهارية للأطفال.

كما ألحقت الوزارة 6 مسنين بدور كبار السن، و 39 طفلا في دور رعاية الأطفال الإيوائية.

وبحسب التقرير استقبلت الوزارة 1842 معاملة إعفاء من رسوم تصريح العمل.

وفيما يتعلق بالسجل العام للجمعيات، جرى تسجيل 16 جمعية، وانضمت 7 جمعيات لعضوية الاتحاد، فيما تم تشكيل 12 هيئة إدارية مؤقته لإدارتها، وأنهت 7 هيئات مؤقتة أعمالها بالجمعيات، وتم إنذار 9 جمعيات.

وعن أعمال مديرية مكافحة التسول، كشف التقرير عن إجراء 300 حملة لمكافحة التسول، جرى خلالها ضبط 593 متسولًا ومتسولة.

--(بترا)

ح ظ/ب ع/ ع ط

14/02/2024 23:37:28