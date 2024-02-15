إيان ماكيلين: المعجبين يخطئون بينى وبين الراحل مايكل جامبون حتى الآن

(MENAFN
- Youm7) كشف الممثل العالمى إيان ماكيلين أن المعجبين يخطئون بينه وبين الراحل مايكل جامبون ، وذلك بسبب أوجه التشابه بينهما حيث لعب الثنائى الساحرين جاندالف ودمبلدور في سلاسل Lord Of The Rings و Harry Potter بالتتابع.
توفي جامبون العام الماضي عن عمر يناهز 82 عامًا، وكشف ماكيلين في برنامج The Graham Norton Show أنه على الرغم من ذلك، فقد خلط الجمهور مؤخرًا بين الاثنين.
مايكل جامبون وإيان ماكيلين
وأشار الممثل الذى لعب شخصية جاندالف إلى أنهما "غالبًا ما يخطئان بينهما البعض"،
ومن ثم سرد حادثة وقعت في وقت قريب، موضحًا: "كنت أنتظر المترو في
دوكلاندز لتأخذني من ويست إند إلى المنزل، وقال صوت خلفي: ، 'اعذرني'، والتفت وكانت هناك امرأتان في العشرينات من عمرهما وقالت إحداهما: "هل أنت مايكل جامبون؟" فقلت: "مايكل جامبون ميت". فقالت: "نعم أعرف ولكن هل أنت مايكل جامبون؟"، وكررت ما قلته لقد مات مايكل جامبون!".
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