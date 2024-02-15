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إيان ماكيلين: المعجبين يخطئون بينى وبين الراحل مايكل جامبون حتى الآن

2/15/2024 4:31:21 AM
(MENAFN- Youm7) كشف الممثل العالمى إيان ماكيلين أن المعجبين يخطئون بينه وبين الراحل مايكل جامبون ، وذلك بسبب أوجه التشابه بينهما حيث لعب الثنائى الساحرين جاندالف ودمبلدور في سلاسل Lord Of The Rings و Harry Potter بالتتابع.

توفي جامبون العام الماضي عن عمر يناهز 82 عامًا، وكشف ماكيلين في برنامج The Graham Norton Show أنه على الرغم من ذلك، فقد خلط الجمهور مؤخرًا بين الاثنين.


مايكل جامبون وإيان ماكيلين

وأشار الممثل الذى لعب شخصية جاندالف إلى أنهما "غالبًا ما يخطئان بينهما البعض"،
ومن ثم سرد حادثة وقعت في وقت قريب، موضحًا: "كنت أنتظر المترو في
دوكلاندز لتأخذني من ويست إند إلى المنزل، وقال صوت خلفي: ، 'اعذرني'، والتفت وكانت هناك امرأتان في العشرينات من عمرهما وقالت إحداهما: "هل أنت مايكل جامبون؟" فقلت: "مايكل جامبون ميت". فقالت: "نعم أعرف ولكن هل أنت مايكل جامبون؟"، وكررت ما قلته لقد مات مايكل جامبون!".







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