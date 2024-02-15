مسلسلات رمضان 2024.. محمود الليثى صديق مصطفى شعبان فى المعلم

يشارك الفنان محمود الليثى في مسلسل "المعلم"

بطولة النجم مصطفى شعبان، والمقررعرضه في رمضان المقبل 2024، من تأليف محمد الشواف، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجى

ويجسد الليثى دور صديق الفنان مصطفى شعبان خلال الأحداث.

مصطفى شعبان ومحمود الليثي





"المعلم" تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه في شهر رمضان 2024، وبطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، أحمد فؤاد سليم وجارى التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة تمهيداً لبدء التصوير، وتدور الأحداث في اطار شعبى اجتماعى، ويقدم مصطفى شعبان خلال الأحداث شخصية تاجر سمك، وتمر حياته بالعديد من الأزمات التي يحاول حلها.

المعلم



يذكر ان تعاقد الفنان

محمود الليثي

على بطولة فيلم "عنب"، وذلك بعد نجاح دوره بفيلم "وش في وش"، ويعتبر الفيلم بطولة جماعية، وأكد المخرج أحمد نور أن هذا العمل سيكون مفاجأة للجمهور، وأنه يحب العمل مع الفنان محمود الليثي، ويعتبر التعاون الثاني بعد "معالى ماما" وأنه سيكون مفاجأة في هذا الدور.فيلم "عنب" بطولة جماعية لكل من محمود الليثي، إسلام ابراهيم، نور قدري، توني ماهر، وإخراج أحمد نور.

وكان آخر أعمال محمود الليثي فيلم "وش فى وش" بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، محمد شاهين، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، بيومى فؤاد، محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وسلوى محمد على، وإخراج وليد الحلفاوي، وتدور الأحداث حول عائلتين يحدث بينهما مشاكل وتصل إلى طريق مسدود، وذلك فى إطار اجتماعى لايت.