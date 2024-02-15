مسلسلات رمضان 2024.. محمود الليثى صديق مصطفى شعبان فى المعلم

(MENAFN
- Youm7)
يشارك الفنان محمود الليثى في مسلسل "المعلم"
بطولة النجم مصطفى شعبان، والمقررعرضه في رمضان المقبل 2024، من تأليف محمد الشواف، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجى
ويجسد الليثى دور صديق الفنان مصطفى شعبان خلال الأحداث.
مصطفى شعبان ومحمود الليثي
"المعلم" تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه في شهر رمضان 2024، وبطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، أحمد فؤاد سليم وجارى التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة تمهيداً لبدء التصوير، وتدور الأحداث في اطار شعبى اجتماعى، ويقدم مصطفى شعبان خلال الأحداث شخصية تاجر سمك، وتمر حياته بالعديد من الأزمات التي يحاول حلها.
المعلم
يذكر ان تعاقد الفنان
محمود الليثي
على بطولة فيلم "عنب"، وذلك بعد نجاح دوره بفيلم "وش في وش"، ويعتبر الفيلم بطولة جماعية، وأكد المخرج أحمد نور أن هذا العمل سيكون مفاجأة للجمهور، وأنه يحب العمل مع الفنان محمود الليثي، ويعتبر التعاون الثاني بعد "معالى ماما" وأنه سيكون مفاجأة في هذا الدور.فيلم "عنب" بطولة جماعية لكل من محمود الليثي، إسلام ابراهيم، نور قدري، توني ماهر، وإخراج أحمد نور.
وكان آخر أعمال محمود الليثي فيلم "وش فى وش" بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، محمد شاهين، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، بيومى فؤاد، محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وسلوى محمد على، وإخراج وليد الحلفاوي، وتدور الأحداث حول عائلتين يحدث بينهما مشاكل وتصل إلى طريق مسدود، وذلك فى إطار اجتماعى لايت.
MENAFN15022024000132011024ID1107855648
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.