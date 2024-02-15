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تعرف على موعد حفل افتتاح مهرجان برلين السينمائى الدولى

2/15/2024 4:31:20 AM
(MENAFN- Youm7) سيقام حفل افتتاح مهرجان برلين السينمائى الدولى
اليوم الخميس 15 فبراير الجارى، في دورته الـ 74، في قصر برليناله، حيث تبدأ وزيرة الدولة للثقافة والإعلام كلوديا روث، وعمدة برلين كاي فيجنر، ورئيسة لجنة التحكيم لهذا العام لوبيتا نيونجو، بالإضافة إلى إدارة المهرجان مارييت ريسينبيك وكارلو شاتريان المهرجان.

خلال حفل الافتتاح، سيتم تقديم لجنة التحكيم الدولية، على أن يكون Hadnet Tesfai وJo Schück هما مضيفا الأمسية.

على أن يقام الحدث في تمام الساعة 6.20 مساء بـ توقيت القاهرة، وسيتم بثه مباشرة على موقع Berlinale الإلكتروني.


مهرجان برلين السينمائى الدولى

سيتم عرض الفيلم الافتتاحي، وهو العرض العالمي الأول لفيلم Small Things
Like This والذي يشارك في المنافسة، مباشرة بعد ذلك.


سيقوم المخرج تيم ميلانتس والمنتجون مات ديمون وألان مولوني وفريقهم السينمائي كيليان مورفي وإيلين والش وإيميلي واتسون وكلير دان وليادان دونليا وزارا ديفلين بتقديم الفيلم في قصر برليناله.

وتدور أحداث فيلم الافتتاحية للنجم العالمي كيليان مورفي، "Small Things" في الثمانينات، ويلعب مورفي دور أب مخلص وتاجر فحم يكتشف حقائق صادمة حول "مغاسل المجدلية" المروعة في أيرلندا، التي انتشرت في تلك الفترة وكانت ملجئ لكل السيدات والشابات التي ترسلهم الدولة للعمل بالسخرة ويرأسها المؤسسات الكاقوليكية الرومانية من عشرينات القرن التاسع وحتي 1996.

ووفقاً لتقرير نقلته صحيفة فاريتي، فإن هذه الدورة من مهرجان برلين السينمائي، ستشمل الكثير من العروض الخاصة التي تم الإعلان عنها سابقًا، واهمها فيلم Spaceman لمنصة نتفليكس الأمريكية، بطولة آدم ساندلر وكاري موليجان،وفيلم الرعب Cuckoo، بطولة ستيفن فراي ولينا دنهام، وكل من مسلسل Euphoria للنجمة العالمية زيندايا وسيدني سويني، والمسلسل الإيطالي Dostoevskij للمخرجين التوأم داميانو وفابيو دينوشينزو، بالإضافة إلى فيلم Seven Veils والوثائقي Wu Suo Zhu.







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