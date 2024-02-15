مسلسلات رمضان 2024.. عفاف شعيب والدة حسن الرداد في محارب

MENAFN - Youm7) تخوض الفنانة الكبيرة عفاف شعيب الموسم الرمضاني المقبل 2024، من خلال مشاركتها في مسلسل "محارب" ، إذ تجسد دور والدة حسن الرداد خلال الأحداث، وتبرز الأحداث تطور العلاقة بينهما.

مسلسل محارب هو عمل (اجتماعى تشويقى) مكون من 30 حلقة، وتدور أحداثه حول شاب قادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتنغير حياته تماماً بعد وفاة والده حيث يضطر للعمل لاعالة أسرته حتى يكتشف سراً كبيراً يغير مسار حياته

والعمل من بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى،، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء ابراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود

ياسين، حسن عيد، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.

وكانت آخر أعمال عفاف شعيب في الدراما مشاركتها في حكايات من مسلسل "زي القمر" الجزء الثاني والذي عرض عام 2021، وقبلها من خلال مشاركتها مع الفنان أحمد صلاح حسني في مسلسل "ختم النمر" عام 2020.