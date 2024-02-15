Thursday, 15 February 2024 02:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بين السطور الحلقة14.. وفاة والدة صبا مبارك ووليد فواز يطلب العمل بمكتب فهمى

2/15/2024 4:31:20 AM
(MENAFN- Youm7) شهدت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل "بين السطور"
بطولة الفنانون صبا مبارك وأحمد فهمى ومحمد علاء ، الذى يعرض على قناة on، أحداثا مختلفة حيث واصل المقدم علاء- على الطيب التحقيق مع ملك شهاب - سلمى أبو ضيف، لتعترف بعلاقتها
بجيمى اندرسون - محمد علاء ولكنها اكدت انها على خلاف معه كما اعترفت ملك ان هدى - ناردين فرج زوحة محمد علاء استدعتها وسألتها عن علاقتها بزوجها ولكنها اكدت انه تهجم عليها.



كما شهدت الأحداث خروج وليد فواز من السجن بعد سنوات ليذهب إلى مكتب حاتم عز الدين - أحمد فهمى ليطلب العمل معه فى مكتب المحاماة ليتفاجئ فهمى بذلك الطلب، ليرد علي وليد فواز انه سيبحث فى الأمر.



وأثناء تقديم حلقة نارية لهند سالم - صبا مبارك ببرنامجها بين السطور، يأتى لها إتصال أن والدتها توفت بأزمة قلبية، لتواصل تقديم الحلقة بعد الفاصل الاعلانى ولم تقدر على إنهاء الحلقة، مما يوضح إنها مستعدة لاخفاء اى شئ مقابل عملها كمذيعة والحفاظ عليه.



مسلسل "بين السطور" مكون من 30 حلقة ومأخوذ من فورمات كورى، وهو معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج، وبطولة صبا مبارك، أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، دنيا المصرى وعدد آخر من الفنانين


















MENAFN15022024000132011024ID1107855645

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث