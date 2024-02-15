4 خطوات للحفاظ على نظام المكتب لزيادة التركيز في المذاكرة

MENAFN - Youm7) مع بداية العام الدراسي الثاني، وحرص الطلاب على المذاكرة والمتابعة الدورية للدروس بانتظام تحقيقا للنجاح والتقدم، يحرصون أيضا على ترتيب العوامل المؤثرة التي تساعدهم على إنجاز المذاكرة بهدوء والاستمتاع بالتعلم، ومن بين هذه العوامل، هو ترتيب المكتب أو مساحة المذاكرة، وحسب ما نشره موقعhalls، يوضح 5 خطوات للحصول على مكتب مرتب للمذاكرة وهي:

تنظيم مساحة المكتب

من الطرق المهمة لترتيب مكتب المذاكرة هو حفظ الكتب التي لا تستعملها كثيرا في أماكن بعيدة عن مساحة المكتب، واختيار وترتيب الكتب التي تذاكرها وتقسيمها إلى مجموعات وفقا للمواد الدراسية، ووضع ما تحتاجه على جانب المكتب يساهم في تنظيم عقلك وزيادة تركيزك خلال أوقات المذاكرة.

مكتب للمذاكرة







إضافة الراحة للمكتب

إذا كنت الإضاءة خافتة، أو الكرسي مذبذب، والمكتب به كتب كثيرة، وغيرها من الأسباب التي تجعل المكتب غير مريح، قم بتدوينها وتتبعها من إضافة إضاءة مناسبة، أو اقتناء كرسي مريح، وتنظيم المكتب، حتى تصل إلى الشعور بالراحة في المكتب الخاص بالمذاكرة.

تنظيم مكتب المذاكرة





إضافة ما يحفزك

وضع الأقوال والاقتباسات المحفزة، أو الصور أو الزخارف الجمالية على المكتب، أمر ينال اهتماما واسعا كبيرا من الطلاب، ويعد له أهمية كبيره في إضافة الذوق الشخصي، وإقامة اتصال بين الطلاب ومكتبهم، والاستمتاع بالمذاكرة، ولكن مع هذه الصور والزخارف، احرص على وضعها بشكل ملائم ومناسب للمكتب حتى لا تسبب الفوضى وتحدث تأثير عكسي.





ترتيب المكتب

بعد الانتهاء من المذاكرة، لا تترك الكتب لليوم الذي يليه، ولكن قم في آخر 5 دقائق بترتيب كتبك وحفظها في مكانها بعيد عن مساحة المكتب، حتى يكون جاهزا لليوم الذي يليه، ويجعل البداية التالية سريعة من غير شعور بالملل بترتيب ووضع الكتب، أو تجنب المذاكرة فقط لأن المكتب عليه كتب.

ترتيب مكتب المذاكرة