4 خطوات للحفاظ على نظام المكتب لزيادة التركيز في المذاكرة

(MENAFN
- Youm7) مع بداية العام الدراسي الثاني، وحرص الطلاب على المذاكرة والمتابعة الدورية للدروس بانتظام تحقيقا للنجاح والتقدم، يحرصون أيضا على ترتيب العوامل المؤثرة التي تساعدهم على إنجاز المذاكرة بهدوء والاستمتاع بالتعلم، ومن بين هذه العوامل، هو ترتيب المكتب أو مساحة المذاكرة، وحسب ما نشره موقع
halls، يوضح 5 خطوات للحصول على مكتب مرتب للمذاكرة وهي:
تنظيم مساحة المكتب
من الطرق المهمة لترتيب مكتب المذاكرة هو حفظ الكتب التي لا تستعملها كثيرا في أماكن بعيدة عن مساحة المكتب، واختيار وترتيب الكتب التي تذاكرها وتقسيمها إلى مجموعات وفقا للمواد الدراسية، ووضع ما تحتاجه على جانب المكتب يساهم في تنظيم عقلك وزيادة تركيزك خلال أوقات المذاكرة.
مكتب للمذاكرة
إضافة الراحة للمكتب
إذا كنت الإضاءة خافتة، أو الكرسي مذبذب، والمكتب به كتب كثيرة، وغيرها من الأسباب التي تجعل المكتب غير مريح، قم بتدوينها وتتبعها من إضافة إضاءة مناسبة، أو اقتناء كرسي مريح، وتنظيم المكتب، حتى تصل إلى الشعور بالراحة في المكتب الخاص بالمذاكرة.
تنظيم مكتب المذاكرة
إضافة ما يحفزك
وضع الأقوال والاقتباسات المحفزة، أو الصور أو الزخارف الجمالية على المكتب، أمر ينال اهتماما واسعا كبيرا من الطلاب، ويعد له أهمية كبيره في إضافة الذوق الشخصي، وإقامة اتصال بين الطلاب ومكتبهم، والاستمتاع بالمذاكرة، ولكن مع هذه الصور والزخارف، احرص على وضعها بشكل ملائم ومناسب للمكتب حتى لا تسبب الفوضى وتحدث تأثير عكسي.
ترتيب المكتب
بعد الانتهاء من المذاكرة، لا تترك الكتب لليوم الذي يليه، ولكن قم في آخر 5 دقائق بترتيب كتبك وحفظها في مكانها بعيد عن مساحة المكتب، حتى يكون جاهزا لليوم الذي يليه، ويجعل البداية التالية سريعة من غير شعور بالملل بترتيب ووضع الكتب، أو تجنب المذاكرة فقط لأن المكتب عليه كتب.
ترتيب مكتب المذاكرة
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