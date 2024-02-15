طريقة عمل السمك المشوي في مطبخك.. طعمها لذيذ وصحية

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- Youm7) السمك من الأكلات التي يفضل تناولها كي تساعد في زيادة نسبة التركيز، ويعتبر السمك من الأكلات المفضلة لدى العديد منا، وتقدم الشيف فاطمة عبد المنعم
طريقة عمل السمك المشوي بمكونات سهلة متوفرة في مطبخك.
السمك المشوي
طريقة عمل السمك المشوي : المكونات:
كيلو من السمك البلطي أو البوري.
حزمه من البقدونس.
جزر مبشور.
ثوم مفروم.
ملعقة كبيرة ملح.
ربع ملعقة صغيرة شطة.
ربع ملعقة صغيرة كمون.
كوب من الرده للشوي.
طريقة التحضير:
نخلط البقدونس والجزر والثوم جيداً ثم نضيف التوابل والملح.
نقوم بتنظيف السمك وغسله جيداً وتجفيفه من الماء.
نقوم بتسخين الجريل.
ثم تغطية السمك وتغليفه بالردة ثم الشوي.
بعد ذلك نتبل السمك بالخلطة السابقة ويقدم في أطباق مع تزيين الصحن بالجزر والبقدونس ويقدم مع الأرز والسلطة الخضراء.
السمك المشوي
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