التنمر وعدم الارتباط.. إنجليزية طولها يتخطى مترين تكشف صعوبات تواجهها

MENAFN - Youm7) دائما ما يعانى أصحاب القامات الطويلة من بعض المشكلات التى من شأنها أنها قد تعيق تحركاتهم، ولكن المشكلة الأكبر من ذلك تكمن في تنمر البعض عليهم، كما حدث فى حالة الإنجليزية صانعى المحتوى كاتى وولزصاحبة الـ 25 عاما، والتى يصل طولها إلى أكثر من مترين، والتى تعانى من اصطدامها فى إطارات الأبواب، واضطرارها إلى طلب سيارات أكبر حجما من الطبيعى عبر تطبيقات النقل الذكى، وقد واجهت الرفض أثناء العلاقات العاطفية، كذلك تحمل طفولتها ذكريات سيئة، فحينما كانت تلعب "الاستغماية" مع أصدقاءها، كانت تفشل في الاختباء، إذ كان طولها يرشدهم على مكانها.

كاتلى





وقال: كان الناس يحدقون بى ويضحكون ويشيرون إلى ويسخرون منى بانتظام، وغالبًا ما يُخطئون فى اعتبارى أكبر سنًا بكثير، فذات مرة عندما وبّختنى امرأة فى السوبر ماركت لاعتقادها أننى مراهقة، بينما

كنت وقتها أبلغ من العمر 8 سنوات فقط.

وأضافت كاتى بحسب ما ذكر موقع walesonline "مررت بأيام أردت فقط الاندماج ولكن دائما ما كان يحدق بى الناس باستمرار ويدلون بتعليقات ساخرة، إنه أمر مزعج حقًا فى بعض الأحيان، كما أن التسوق صعب للغاية.. لكننى أدركت للتو أننى لا أستطيع تغييره"

عندما يتعلق الأمر بالمواعدة، لم يكن لدى كاتى الكثير من الحظ، وفى أوائل العشرينات من عمرها، قال أحد الرجال إنه لا يستطيع تقديمها لأصدقائه لأنها كانت طويلة جدا وكانوا يسخرون منها، غالبا ما كانت تكذب بشأن طولها على تطبيقات المواعدة فى أواخر سنوات مراهقتها، خوفا من الرفض، قائلة إن طولها يبلغ 187 سم.

كاتلي





وقالت: "لقد أدلى الناس بتعليقات مثل، "أود أن أتسلقك"، أو صنعوا صنما من قدمى العملاقة أو يدى العملاقتين، لكننى تعلمت أن أتقبل ذلك"





عملت كاتى سابقا كمديرة مبيعات قبل أن تستقيل للتركيز على محتوى التواصل الاجتماعى، والآن، هذه هى وظيفتها بدوام كامل، ولديها أكثر من 370 ألف متابع على انستجرام، إلى جانب نشر الصور ومقاطع الفيديو حول طولها، بما فى ذلك محتوى مقارنة الحجم، ترغب كاتى فى مشاركة الرسالة التى يجب على الجميع احتضانها والفخر بها.





قالت كاتى: "أريد الاستمرار فى تنمية حسابى بعد أن تجاوزت مسألة التنمر والطول، وتقبلت نفسى"





كانت كاتى خجولة للغاية أثناء نشأتها، وقالت إنها كانت دائمًا الأطول فى فصلها، لكنها لم تلاحظ حقا تأثير طولها حتى المدرسة الثانوية، قالت كاتى "عندما كانت فى الصف الحادى عشر، كنت أكافح من أجل التكيف مع الحافلة للرحلات المدرسية، وكان شراء الملابس والأحذية المناسبة مشكلة مستمرة""





تشمل الصعوبات اليومية الأخرى اصطدام رأسها بشكل مستمر بإطارات الأبواب، وعدم قدرتها على استيعاب سيارات الأجرة ذات الحجم القياسى، وتدلى ساقيها من حافة سريرها الكبير الحجم، إنها تكافح من أجل الحفاظ على وضعية لائقة لأنها تضطر دائمًا إلى الانحناء، وقالت إن الجلوس تحت الطاولات والمكاتب ذات الحجم القياسى غير مريح للغاية لأن ساقيها طويلتان جدا.



