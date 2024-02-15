امرأة تتسلل من مستشفى بعد إجراء عملية تجميل علشان ما تدفعش

(MENAFN
- Youm7) حاولت امرأة أجنبية مؤخرا التسلل من أحد المستشفيات الخاصة بعد ساعات من خضوعها لعملية تجميل ، لتجنب الاضطرار إلى دفع تكاليف العملية، وبحسب ما ورد وقع الحادث الأسبوع الماضى فى مستشفى خاص وتم التقاطه بالكاميرا من قبل المارة، وفى مقطع قصير تم تداوله عبر الإنترنت، يمكن رؤية امرأة ترتدى رداء المستشفى ونعالًا بيضاء وهى تتجادل مع الأطباء والممرضات الذين يحاولون منعها من المغادرة.
المرأة بعد ضبطها متسللة
كان وجه المرأة منتفخًا بشكل واضح ومغطى بالكامل تقريبًا بالضمادات، وهو أمر منطقى عند الأخذ فى الاعتبار أنها خضعت لعملية جراحية تجميلية واسعة النطاق قبل ساعات فقط، والأمر الأقل منطقية هو دوافع المرأة لترك سريرها فى المستشفى بمجرد انتهاء تأثير التخدير - فى محاولة لتجنب تغطية فاتورة الإجراء، بحسب ما ذكر موقع oddity central.
وذكرت قناة إن تى فى الإخبارية التركية أن المرأة الأجنبية، التى لم يتم الكشف عن هويتها وجنسيتها، سافرت إلى تركيا لإجراء جراحة تجميلية فى وجهها، حيث جلست مع الأطباء واتفقت على الإجراء وتكلفته، ولكن بمجرد أن تمكنت من المشى مباشرة بعد إجراء التجميل، زُعم أنها حاولت التسلل خارج المستشفى دون أن تدفع.
ولسوء حظ المرأة، لاحظها موظفو المستشفى أثناء مغادرتها المستشفى وواجهوها،
ووقعت مشاجرة حيث منعت المرأة من الخروج لحين وصول الأمن، فقامت بشتم الممرضات والأطباء بلغة أجنبية، وبحسب ما ورد تم اصطحاب المريضة لاحقًا إلى المستشفى، لكن من غير الواضح كيف تم حل الوضع.
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