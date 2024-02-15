امرأة تتسلل من مستشفى بعد إجراء عملية تجميل علشان ما تدفعش

MENAFN - Youm7) حاولت امرأة أجنبية مؤخرا التسلل من أحد المستشفيات الخاصة بعد ساعات من خضوعها لعملية تجميل ، لتجنب الاضطرار إلى دفع تكاليف العملية، وبحسب ما ورد وقع الحادث الأسبوع الماضى فى مستشفى خاص وتم التقاطه بالكاميرا من قبل المارة، وفى مقطع قصير تم تداوله عبر الإنترنت، يمكن رؤية امرأة ترتدى رداء المستشفى ونعالًا بيضاء وهى تتجادل مع الأطباء والممرضات الذين يحاولون منعها من المغادرة.

المرأة بعد ضبطها متسللة





كان وجه المرأة منتفخًا بشكل واضح ومغطى بالكامل تقريبًا بالضمادات، وهو أمر منطقى عند الأخذ فى الاعتبار أنها خضعت لعملية جراحية تجميلية واسعة النطاق قبل ساعات فقط، والأمر الأقل منطقية هو دوافع المرأة لترك سريرها فى المستشفى بمجرد انتهاء تأثير التخدير - فى محاولة لتجنب تغطية فاتورة الإجراء، بحسب ما ذكر موقع oddity central.





وذكرت قناة إن تى فى الإخبارية التركية أن المرأة الأجنبية، التى لم يتم الكشف عن هويتها وجنسيتها، سافرت إلى تركيا لإجراء جراحة تجميلية فى وجهها، حيث جلست مع الأطباء واتفقت على الإجراء وتكلفته، ولكن بمجرد أن تمكنت من المشى مباشرة بعد إجراء التجميل، زُعم أنها حاولت التسلل خارج المستشفى دون أن تدفع.





ولسوء حظ المرأة، لاحظها موظفو المستشفى أثناء مغادرتها المستشفى وواجهوها،

ووقعت مشاجرة حيث منعت المرأة من الخروج لحين وصول الأمن، فقامت بشتم الممرضات والأطباء بلغة أجنبية، وبحسب ما ورد تم اصطحاب المريضة لاحقًا إلى المستشفى، لكن من غير الواضح كيف تم حل الوضع.