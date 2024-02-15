الحب الحقيقي.. أرملة أمريكية تتلقى كل فلانتين باقة زهور من زوجها المتوفى

(MENAFN
- Youm7)
يحرص الزوجين طوال الوقت على الاحتفال بمناسباتهم المختلفة، وخاصة في عيد الح ، وهذا هو حال ديانا مافير والتي تعيش بولاية كاليفورنيا الذى مازالت تتلقى من زوجها جون زهور حتى بعد وفاته، حيث تلقت مؤخراً باقة زهورها السنوية الخاصة بعيد الحب، الذي رتب لها الحصول على الزهور إلى الأبد حتى بعد وفاته، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.
الزوجين بفترة شبابهما
و ديانا مافير، 77 عامًا، تزوجت من حبيبها جون منذ ما يقرب من 50 عامًا وتوفى في أكتوبر 2017. وقد تقاسما ثلاثة أطفال معًا، وحرص جون قبل وفاته على ترتيب إرسال زهور لها في عيد الحب وذلك للأبد وفي كل عيد حب منذ وفاته، كانت ديانا تستيقظ على باقة من الزنابق البيضاء والورود على عتبة بابها في منزلها في إيست باي .
الزوجين
وقالت مافير لقناة ABC7: "لقد تزوجنا منذ 47 عامًا، لكننا التقينا بالفعل في المدرسة الثانوية عندما كان عمرنا 16 عامًا".
حفل زفافهما
وقالت ابنتهما ماريلي هيرد: " عندما تصل هذه الزهور، يجب أن ترى الابتسامة التي تظهر على وجهها. إنه أمر لا يصدق، الفرحة التي تغمرها.. إنها تعرف أنه هناك معها.. الورود والزنابق البيضاء. لقد مثلوا حبنا لبعضنا البعض".
ديانا مع زوجها قبل وفاته
وفي كل عام، تصل نفس باقة الزهور بنفس بطاقة المعايدة، المدون عليها عبارة
"ليس لدي سوى قلب واحد وهو أنت".
باقة الزهور
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