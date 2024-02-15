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المجلس التصديري للملابس: اشتراك 16شركة مصرية بمعرض ماجيك شو فى أمريكا

2/15/2024 4:31:12 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت ماري لويس رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة ، مشاركة المجلس بالتعاون مع مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات Trade/Usaid بوفد يضم 16 شركة في معرض الماجيك شو في لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 13 إلي 15 فبراير 2024 .



وأوضحت ماري لويس أن معرض "ماجيك شو" من أهم المعارض في مجال صناعة الملابس والأزياء، وهو حدث تجاري دولي يجمع بين الشركات المصنعة والمشترين في المجال من مختلف انحاء العالم. يعقد هذا المعرض سنوياً، كما أنه منصة مثالية لتبادل الخبرات وتوسيع العلاقات التجارية.



وأكدت رئيس المجلس التصديري للملابس، أن قطاع الملابس الجاهزة يواجه منافسة شرسة بالسوق الأمريكى منا يضطره الى تخفيض سعر بيع منتجاته وتحمل اعباء شديدة داخل منظومة الانتاج بسبب الزيادة الكبيرة في التكلفة الإنتاجية في مصر مقارنة بالدول المنافسة لنا في أمريكا، لذلك نحرص على التواجد في المعارض المتخصصة في أمريكا.



وذكرت أن المعرض يقدم فرصة فريدة للمشاركين للتعرف على آخر ابتكارات وتوجهات صناعة الملابس. بالإضافة إلى ذلك، يشتهر المعرض بتردد كبار العملاء وذلك يتيح تعزيز التجارة الدولية للشركات المصرية مما يساهم في زيادة صادرات مصر من خلال إتاحة فرص التعاون مع الشركات العالمية وتسويق المنتجات المصرية على المستوى الدولي.



وأضافت ان مصدرى القطاع يواجهون منافسة شرسه الا ان لازالت المصانع المصرية تسعى بقوة للمشاركة بالمعارض الدوليه خاصة معرض الماجيك شو وتحاول تخفيض اسعارها بالرغم من ارتفاع التكلفة الانتاجية وذلك لمواجهة حرب الاسعار التى تخوضها مع الأسواق المنافسة بالسوق الأمريكى.



وأشارت إلي أن هناك محاولات لفتح أسواق جديدة من خلال التعاون مع مكاتب التمثيل التجاري في كافة الدول القريبة لزيادة حجم الصادرات، وذلك في ظل استمرار تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية التي قد أثرت سلباً على حركة التجارة العالمية.



وفي سياق آخر، أعلنت السيدة ماري لويس، أن صادرات الملابس الجاهزة المصرية حققت 2.437 مليار دولار خلال عام 2023 ويستهدف المجلس عودة الأداء الإيجابي للصادرات خلال العام الجاري.


















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