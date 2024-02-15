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سعر الجنيه الذهب فى الأسواق المصرية اليوم يتراجع 240 جنيها

2/15/2024 4:31:12 AM
(MENAFN- Youm7) ننشر سعر الجنيه الذهب في مصر في الأسواق المصرية
بعد هبوط 240 جنيها والذي يسجل 28960 جنيها عقب تغير أسعار جميع الأعيرة الموجودة فى سوق الصاغة بمصر وسط تغيرات مستمرة فى الأسعار.



وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم بدون إضافة مصنعية 28960 جنيها وقت صياغة هذه السطور وسط تغيرات مستمرة في سعر الذهب بالسوق المصرى.



ويعد الجنيه الذهب في مصر أحد أهم أدوات الاستثمار في السوق المصرى، ويتكون من 8 جرامات من عيار 21 ويبلغ سعر مصنعية الجنيه الذهب في مصر 250 إلى 432 جنيها.












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