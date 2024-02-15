حياة رؤساء أمريكا السابقين فى كتاب Life After Power

MENAFN - Youm7) يبرز بين كتب عام 2024 كتاب "الحياة بعد السلطة: سبعة رؤساء وبحثهم عن العيش بعد البيت الأبيض" لجاريد كوهين وهو كتاب يتناول موضوعا مثيرا عادة ما حظى بالإقبال حيث يركز على حياة الرؤساء السابقين بعد تركهم منصبهم في البيت الأبيض وهو محور تساؤل وفضول فما الذى جرى لجورج بوش بعد تركه رئاسة أمريكا وكيف مضت الحياة برئيس قديم مثل توماس جيفرسون، كلها أسئلة مهمة جمعها المؤلف وحاول الإجابة عليها بخصوص 7 من رؤساء الولايات المتحدة السابقين.

تعكس معظم السير الذاتية والمذكرات الرئاسية الفترة التي قضاها الرؤساء السابقون في البيت الأبيض وهو ما يعطى فكرة عما جرى في الحياة الواقعية لرؤساء أمريكا وكيف خاضوا تجرية الانتقال من مرتبة تعادل أقوى رجل في العالم إلى الحياة المدنية.

يستكشف هذا الكتاب البليغ ما حدث في "الفصول التالية" لتوماس جيفرسون (الذي أسس جامعة فيرجينيا، والتي اعتبرها تتويجًا لإنجازه لدرجة أنه ترك الرئاسة على شاهد قبره)، وجروفر كليفلاند (الذي فاز وخسر

ثم فاز بالرئاسة)، ووليام هوارد تافت (الذي شغل منصب رئيس قضاة المحكمة العليا بعد رئاسته)، وهربرت هوفر (الذي لم يتعاف تمامًا من تأثير الكساد الكبير)، وجيمي كارتر (الذي تزايدت نفوذه وشعبيته بشكل كبير بعد أن ترك منصبه)، وجورج دبليو بوش (الذي قايض السلطة بالرسم).

يدور هذا الكتاب حول الرؤساء الذين تمتعوا بإمكانية الوصول إلى سلطة وهيبة لا يمكن تصورها، ولكنه يدور أيضًا حول ما طريقة عيش حياة جيدة بعد منصب الرئاسة في الولايات المتحدة، وما جرى لرؤساء مشاهير عقب التقدم في السن، وطريقة التصالح مع اختياراتك وقبولها، والنظر في الإرث الذي تخطط لتركه.