باحثون: الإنسان العاقل أول من استخدم الأقواس والسهام في أوروبا

(MENAFN
- Youm7) في كهف بجنوب فرنسا، عثر الباحثون مؤخرًا على قطع أثرية تشير إلى أن الإنسان العاقل كان أول من استخدم الأقواس والسهام في أوروبا كنوع من الأسلحة.
تم استخدام الرماية في أوروبا قبل ما يقرب من 40 ألف سنة مما كان يعتقد سابقا، في حين أن استخدام القوس والسهم في أفريقيا يعود تاريخه إلى 70 ألف عام، وقد تم العثور على أقدم دليل سابق في أوروبا في ستيلمور بألمانيا، ويعود تاريخه إلى ما بين 10 آلاف إلى 12 ألف عام.
سهام
وكان الباحثون يدرسون موقع غروت ماندرين، بفرنسا، الذي تم التنقيب فيه لأول مرة في عام 1990 واحتوى على العديد من البقايا الأثرية التي يعود تاريخها إلى أكثر من 80 ألف عام، وفقا لما ذكره موقع جريك ريبورتر.
وتم العثور على هذا الاكتشاف في مستوى يشار إليه باسم "الطبقة E"، والتي يعتقد أنها كانت مأهولة بالإنسان العاقل منذ حوالي 54000 عام.
وكانت رؤوس السهام
الصغيرة جزءًا أساسيًا من الأدلة، نظرًا لأن المكونات الأخرى لتكنولوجيا الرماية، مثل الخشب والألياف والجلود والراتنجات والأوتار، سريعة الزوال ونادرا ما تم حفظها في مواقع العصر الحجري القديم الأوروبى.
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