باحثون: الإنسان العاقل أول من استخدم الأقواس والسهام في أوروبا

MENAFN - Youm7) في كهف بجنوب فرنسا، عثر الباحثون مؤخرًا على قطع أثرية تشير إلى أن الإنسان العاقل كان أول من استخدم الأقواس والسهام في أوروبا كنوع من الأسلحة.

تم استخدام الرماية في أوروبا قبل ما يقرب من 40 ألف سنة مما كان يعتقد سابقا، في حين أن استخدام القوس والسهم في أفريقيا يعود تاريخه إلى 70 ألف عام، وقد تم العثور على أقدم دليل سابق في أوروبا في ستيلمور بألمانيا، ويعود تاريخه إلى ما بين 10 آلاف إلى 12 ألف عام.

سهام

وكان الباحثون يدرسون موقع غروت ماندرين، بفرنسا، الذي تم التنقيب فيه لأول مرة في عام 1990 واحتوى على العديد من البقايا الأثرية التي يعود تاريخها إلى أكثر من 80 ألف عام، وفقا لما ذكره موقع جريك ريبورتر.

وتم العثور على هذا الاكتشاف في مستوى يشار إليه باسم "الطبقة E"، والتي يعتقد أنها كانت مأهولة بالإنسان العاقل منذ حوالي 54000 عام.

وكانت رؤوس السهام

الصغيرة جزءًا أساسيًا من الأدلة، نظرًا لأن المكونات الأخرى لتكنولوجيا الرماية، مثل الخشب والألياف والجلود والراتنجات والأوتار، سريعة الزوال ونادرا ما تم حفظها في مواقع العصر الحجري القديم الأوروبى.