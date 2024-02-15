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شاهد لوحة من الحجر الجيري لأخناتون ونفرتيتي ضمن مقتنيات المتحف المصري

2/15/2024 4:31:09 AM
(MENAFN- Youm7) من أشهر قصص الحب فى التاريخ المصري القديم هي قصة الملك إخناتون وتقديره لزوجته نفرتيت ، حيث كانت الملكة نفرتيتي مشهورة بجمالها وقوتها وذكائها، لذلك أصبحت سندا قويا لزوجها إخناتون "امنحوتب الرابع" خلال الحكم في كافة نواحي الحياة، فكانت داعما قويا له في كافة الإصلاحات الإدارية والدينية والاجتماعية. بجانب تدعيمها عبادة التوحيد الجديدة .

وهنا لوحة من الحجر الجيري لأخناتون ونفرتيتي يتعبدان للاله آتون بجانب أولادهما وتعود إلى الدولة الحديثة، أمنحتب الرابع / أخناتون (حوالي 1353-1336 قبل الميلاد)، الأسرة: 18 وقد عثر عليها بتل العمارنة وتعرض اللوحة بقاعة 3 بالدور الارضى بالمتحف المصرى، الطول 8.00 سم، العرض 48.00 سم، الارتفاع 52.00 سم .

ويتكون المتحف المصرى من طابقين خصص الأرضى منهما للآثار الثقيلة "مثل التوابيت الحجرية والتماثيل واللوحات والنقوش الجدارية"، أما العلوى فقد خصص للآثار الخفيفة مثل "المخطوطات وتماثيل الأرباب والمومياوات الملكية وآثار الحياة اليومية وصورالمومياوات والمنحوتات غير المكتملة وتماثيل وأوانى العصر اليونانى الرومانى وآثار خاصة بمعتقدات الحياة الآخرى"، وكذلك المجموعات الكاملة مثل "مجموعة توت عنخ آمون".

كما يضم المتحف عددًا هائلاً من الآثار المصرية منذ عصور ما قبل التاريخ حتى نهاية العصر الفرعونى بالإضافة إلى بعض الآثار اليونانية والرومانية، منها "مجموعة من الأوانى الفخارية (من عصور ما قبل التاريخ)، صلاية نعرمر (عصر التوحيد)، تمثال خع سخم (الأسرة 2)، تمثال زوسر (الأسرة 3)، تماثيل خوفو وخفرع ومنكاورع (الأسرة 4)، تمثال كاعبر وتماثيل الخدم (الأسرة 5)، وتمثال القزم سنب (الأسرة 6)، وتمثال منتوحتب نب حبت رع (الأسرة 11)، وتماثيل أمنمحات الأول والثانى والثالث (الأسرة 12)، تمثال الكا للملك حور (الأسرة 13)، تماثيل حتشبسوت وتحتمس الثالث (الأسرة 18)، ومجموعة توت عنخ آمون (الأسرة 18)، ومجموعة كنوز تانيس، ومجموعة كبيرة من المومياوات من مختلف العصور.


لوحة نفرتيتى








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