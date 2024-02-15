أكاديمية الفنون بروما تفتتح معرضا تشكيليا للفنان عمرو فهمى

(MENAFN
- Youm7) نظمت الأكاديمية المصرية للفنون بروما برئاسةالدكتورة هبة يوسف معرضا متفردا لفنان الكاريكاتير الشهير عمرو فهمي و قام بإفتتاح المعرض السفير بسام راضي سفير مصر لدي ايطاليا بحضور نخبة من الجمهور الإيطالي من المثقفين والدبلوماسيين وبعض المديرين بالأكاديميات المختلفة بروما ورئيس الجالية المصرية ونائبه وعدد من الجاليات المصرية والعربية.
الفنان عمرو فهمى
لوحات عمرو فهمى باكاديمية الفنون بروما
لوحات عمرو فهمى باكاديمية الفنون بروما
لوحات عمرو فهمى باكاديمية الفنون بروما
وتضمنت الاحتفالية تقديماً عن فن الكاريكاتير في مصر القديمة وإن فن الكاريكاتير ينتمي للعصر المصري القديم و قدمت الدكتورة مديرة الاكاديمية مقدمة عن فن الكاريكاتير في مصر القديمة من خلال بعض الرسومات علي أوراق البردي و بعض الجداريات للدلالة علي سبق مصر في هذا المجال.
وكانت فكرة المعرض تقوم علي رسم عدد من الشخصيات والقامات المصرية والإيطالية منها احمد زويا ونجيب محفوظ وطه حسين وعمر الشريف وداليدا ويوسف شاهين ومن الشخصيات من أصل إيطالي صوفيا لورين و آل باتشينو و ليونارد دافينشي و مايكل انجلو و
و مطرب الأوبرا الإيطالية الشهير بافاروتي وشخصية دون كورليوني التي جسدها مارلون براندو في فيلم الأب الروحي.
وتم رسم البورتريهات بخامة الألوان الزيتية علي كانڤاس ، أما الجزء الثاني من المعرض فهو مجموعة من الكاريكاتيرات المرتبطة بالأحداث المختلفة مثل كورورنا والتضخم العالمي والأسعار والقوي المهيمنة علي العالم ، وقد لاقي المعرض استحسان الحضور وأثنوا على الأعمال الفنية ولذالك قامت الوزيرة بمد فترة العرض، كما احتفت الصحف والمواقع الإيطالية بالمعرض.
لوحات عمرو فهمى باكاديمية الفنون بروما
لوحات عمرو فهمى باكاديمية الفنون بروما
لوحات عمرو فهمى باكاديمية الفنون بروما
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