أكاديمية الفنون بروما تفتتح معرضا تشكيليا للفنان عمرو فهمى

MENAFN - Youm7) نظمت الأكاديمية المصرية للفنون بروما برئاسةالدكتورة هبة يوسف معرضا متفردا لفنان الكاريكاتير الشهير عمرو فهمي و قام بإفتتاح المعرض السفير بسام راضي سفير مصر لدي ايطاليا بحضور نخبة من الجمهور الإيطالي من المثقفين والدبلوماسيين وبعض المديرين بالأكاديميات المختلفة بروما ورئيس الجالية المصرية ونائبه وعدد من الجاليات المصرية والعربية.

الفنان عمرو فهمى





لوحات عمرو فهمى باكاديمية الفنون بروما





لوحات عمرو فهمى باكاديمية الفنون بروما





لوحات عمرو فهمى باكاديمية الفنون بروما





وتضمنت الاحتفالية تقديماً عن فن الكاريكاتير في مصر القديمة وإن فن الكاريكاتير ينتمي للعصر المصري القديم و قدمت الدكتورة مديرة الاكاديمية مقدمة عن فن الكاريكاتير في مصر القديمة من خلال بعض الرسومات علي أوراق البردي و بعض الجداريات للدلالة علي سبق مصر في هذا المجال.

وكانت فكرة المعرض تقوم علي رسم عدد من الشخصيات والقامات المصرية والإيطالية منها احمد زويا ونجيب محفوظ وطه حسين وعمر الشريف وداليدا ويوسف شاهين ومن الشخصيات من أصل إيطالي صوفيا لورين و آل باتشينو و ليونارد دافينشي و مايكل انجلو و

و مطرب الأوبرا الإيطالية الشهير بافاروتي وشخصية دون كورليوني التي جسدها مارلون براندو في فيلم الأب الروحي.

وتم رسم البورتريهات بخامة الألوان الزيتية علي كانڤاس ، أما الجزء الثاني من المعرض فهو مجموعة من الكاريكاتيرات المرتبطة بالأحداث المختلفة مثل كورورنا والتضخم العالمي والأسعار والقوي المهيمنة علي العالم ، وقد لاقي المعرض استحسان الحضور وأثنوا على الأعمال الفنية ولذالك قامت الوزيرة بمد فترة العرض، كما احتفت الصحف والمواقع الإيطالية بالمعرض.

لوحات عمرو فهمى باكاديمية الفنون بروما





لوحات عمرو فهمى باكاديمية الفنون بروما





لوحات عمرو فهمى باكاديمية الفنون بروما



