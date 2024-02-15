جاليليو فى ذكرى ميلاده.. ماذا واجه بسبب اكتشافاته؟

MENAFN - Youm7) تحل اليوم 15 فبراير ذكرى ميلاد عالم الفلك والفيلسوف والفيزيائي الإيطالي "جاليليو جاليلي " والذي ولد في مثل هذا اليوم 15 فبراير عام 1564 في بيزا، والتحق بالجامعة لدراسة الطب، لكنه حول تركيزه إلى الفلسفة والرياضيات، وأصبح أستاذا في جامعة بيزا لعدة سنوات أظهر خلالها أن سرعة سقوط الجسم لا تتناسب مع وزنه، وهو ما اعتقده أرسطو من قبل.

وقام جاليليو باختراع تلسيكوب خاص به وهو الاختراع التي أدى إلى محاكمته بسبب معارضة أفكاره للكتاب المقدس، بحسب الاعتقاد الكنسى حينها، فعندما بدأ جاليليو إلى التأكيد على أن الأرض في الواقع تدور حول الشمس وليس العكس، وجد نفسه قد طعن في المؤسسة الكنسية التي كانت تقوم على أن الأرض هي مركز الكون وبالتالي الشمس هي من تدور حولها، وهو ما جعل الكنيسة تتهمه بالهرطقة.

بدأ جاليليو جاليلي مراقبة القمر لأول مرة باستخدام تلسكوبه في 30 نوفمبر 1609، واكتشف أن سطح القمر ليس أملسًا، كما كان يُعتقد سابقًا، ولكنه مليء بالجبال والوديان، مثل الأرض.

كما قدم جاليليو اكتشافه لمجموعة من الأقمار التي تدور حول كوكب المشترى والتي عرفت باسم أقمار جاليليو وهما "آيو- أوربا- جانيميد- كاليستو"،

قمر "آيو" الذى يتميز ببراكينه النشطة، والتى تطلق حمم مليئة بالكبريت، تنتج عن التسخين الذى يسببه الشد التثاقلى له من باقى أقمار "أوربا وغانيميد".



أما قمر "أوربا" فهو القمر الثانى ويمتلك نواة حديدية صلبة، كما توجد فرضيات تشير إلى وجود محيط بعمق 100 كلم من المياه المالحة القابعة تحت قشرة من الجليد القاسى، نتيجة برودة سطح هذا القمر، ويتميز أوربا بسطحه الأملس الذى كون حديثا، ورغم أن معدل الحرارة عند خط الاستواء يبلغ حوالى160 درجة مئوية و-220 درجة مئوية عند القطب، إلا أنه يتميز بأنه غلافه الجوى يتكون من نسبة عالية من الأكسجين، وهو أصغر قليلا من قمر الأرض، حيث يصل قطره إلى 3000 كم، ويحتل مركز سادس أكبر قمر فى المجموعة الشمسية.



القمر الثالث وهو"جانيميد" وهو أكبر قمر فى المجموعة الشمسية، ويفوق حجمه كوكب عطارد، إلا أن كتلته تبلغ حوالى نصف كتلة عطارد، ويتم دورة كاملة حول المشترى كل 7 أيام، كما أنه هو القمر السابع للمشترى وثالث قمر يكتشفه جاليليو بنفسه للمشترى، وهو يتشارك مع أقمار "أوربا وآيو" فى صدى المدارية على التوالى، كما أنه يتكون من الصخور من السيليكات والجليد والمياه، كما يشار إلى وجود محيطات مالحة توجد على عمق 200 كم تحت سطح جانيميد، وهو ملىء بغاز الأكسجين الذى يتضمن O2، وربما O3 (الأوزون). ويوجد الهيدروجين بنسبة ضئيلة فى غلافه الجوى.



أما القمر الرابع فهو"كاليستو" والذى يحتل مركز ثالث أكبر قمر طبيعى فى النظام الشمسى والثانى فى نظام المشترى بعد جانيميد، وهو يمتلك أكثر من 99% من قطر كوكب عطارد، ولكن فقط ثلث من كتلته وهو يتكون من أجزاء متساوية تقريبا من الصخور والجليد، وثانى أكسيد الكربون، السيليكات، والمواد العضوية.

وواجه

جاليليو

اتهامات في محاكم التفتيش الرومانية، يوم 13 فبراير في عام 1633، لأن نظريته حول مدارات الكواكب اعتبرت بدعة من قبل الكنيسة الرومانية الكاثوليكية، كما أجبر على التراجع عن أقواله العلمية نظرُا لأن خلال هذه الفترة شهدت محاكم التفتيش عقوبات صارمة مميتة لكل من يفكر فى معارضة الكنيسة،