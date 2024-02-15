تقرير.. أبل لم تحل مشكلة الصوت بأجهزة ماك بوك منذ 10 أعوام

MENAFN - Youm7) لم تقم شركة Apple حتى الآن بإصلاح الخلل في نظام التشغيل macOS الذي يتسبب في انحراف توازن الصوت على أجهزة Mac في ظل ظروف معينة، على الرغم من اعترافها بالمشكلة منذ 12 عامًا تقريبًا، وفقاً لموقع macrumors.

سلط مطور يُدعى فابيان الضوء على المشكلة في منشور على موقع X (تويتر سابقًا)، مدعيًا أن شركة Apple "لم تقم بعد بإصلاح خطأ توازن الصوت بين اليسار واليمين في نظام التشغيل macOS، ولا يزال يتعين علي استخدام أحد التطبيقات لإصلاحه تلقائيًا، يعود تاريخه إلى عام 2015، وهذا يعني أننا نقترب من الذكرى السنوية العاشرة".

Balance Lock هو التطبيق المعني، ويمكن تنزيله مجانًا من برنامج Tunabelly، وتم تأكيد استمرار وجود الخطأ من قبل مستخدمين آخرين استجابوا لمنشور X وعلقوا عليه في Hacker News.

المستخدمين في عام 2013 على Stack Exchange، أنه واجه نفس الخطأ على أجهزة Mac متعددة يعود تاريخها إلى عام 2003، وسواء كان الأمر كذلك أم لا، ما نعرفه هو أن شركة Apple اعترفت بالخطأ في 12 فبراير 2012 في جهاز Mac مستند دعم OS X 10.2، والذي لم يعد موجودًا على موقع ويب Apple ولكن يمكن استرجاعه عبر Wayback Machine الخاص بأرشيف الإنترنت.

تقول أبل فيه: في بعض الحالات، قد ينجرف توازن الصوت بشكل غير متوقع نحو القناة اليسرى أو اليمنى، ويمكن أن يحدث هذا إذا قمت بالضغط بسرعة على مفتاحي رفع مستوى الصوت أو خفضه أثناء تعرض المعالج الدقيق للكمبيوتر لحمل ثقيل، ولتصحيح المشكلة، تنصح Apple المستخدمين بفتح لوحة الصوت في تفضيلات النظام (الآن إعدادات النظام) واسحب شريط تمرير توازن الصوت إلى الموضع المطلوب".

نظرًا لنصيحة شركة Apple في ذلك الوقت، يبدو أن الشركة لم تكن قادرة على التوصل إلى حل مناسب عندما تم نشر مستند الدعم، الأمر الذي يطرح السؤال حول ما إذا كان لا يزال ليس لديها حل للخلل، وهذا هو السبب وقد سمحت لها الشركة بالبقاء في الإصدارات المتعاقبة من نظامي التشغيل Mac OS X وmacOS حتى يومنا هذا.