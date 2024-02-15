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كيف يمكن إنشاء حسابات مستخدمين متعددة على Apple Vision Pro

2/15/2024 4:30:59 AM
(MENAFN- Youm7) نظرًا لمدى قوة بعض ميزات Apple Vision Pro ، فقد تجد نفسك ترغب في مشاركة سماعة الرأس الخاصة بك مع شخص آخر حتى يتمكن من تجربة كل ما تقدمه.



وهناك بعض الإعدادات التي تحتاج إلى تغييرها إذا كنت تريد تمكين شخص آخر من استخدام Vision Pro الخاص بك.



في الوقت الحالي، هناك بعض العيوب والقضايا التي يجب أن تكون على دراية بها، على سبيل المثال إذا كان ضيفك يستخدم النظارات، فلن يتمكن من ارتدائها مع سماعة رأس Apple
فسيحتاج إما إلى ملحقات عدسة Zeiss الخاصة به أو سيتعين عليه ارتداء عدسات لاصقة، و يعد إعداد مستخدم ضيف عملية معقدة جدًا في الوقت الحالي، ونأمل أن تجعل Apple هذه العملية أكثر سلاسة في المستقبل، وفقا لتقرير ديجيتال تريند.



مع ذلك، دعونا نلقي نظرة على كيفية إعداد حسابات متعددة على سماعة رأس Vision Pro، و هناك ثلاث طرق مختلفة للقيام بذلك، بدءًا بإعداد حساب مستخدم ضيف، والذي سنبدأ به كالتالي:


استخدم حساب الضيف


يمكن أن يكون لدى Vision Pro حساب رئيسي واحد فقط في كل مرة، ولكنه يتيح للأشخاص الآخرين استخدامه في وضع الضيف، ويعد إعداد هذا أمرًا صعبًا بعض الشيء، ولكنه طريقة جيدة لتجنب الاضطرار إلى تسجيل الدخول إلى حسابات أخرى.



أولاً، من الجيد إعداد جهاز Apple آخر كجهاز استقبال AirPlay، ويعمل هذا على بث محتوى Vision Pro إلى جهازك الثاني حتى تتمكن من التأكد من أن كل شيء يسير على ما يرام بالنسبة للشخص الآخر، كما إنها ليست خطوة ضرورية، ولكنها يمكن أن تكون فكرة جيدة.



الخطوة 1: على جهاز iPhone أو iPad، افتح تطبيق الإعدادات، ثم انتقل إلى عام > AirPlay & Handoff وقم بتمكين التبديل بجوار AirPlay الاستقبال .



الخطوة 2: انتقل الآن إلى Vision Pro
افتح "مركز التحكم" من خلال البحث عن السهم لأسفل وتحديده ، ثم تحديد زر المستخدم الضيف (يبدو على شكل رأس داخل دائرة منقطة)، ثم اختر " عرض النسخ المتطابق" وجهازًا من القائمة، وسيؤدي هذا إلى بث محتوى سماعة الرأس مباشرة إلى الجهاز الذي قام للتو بتمكين نفسه كجهاز استقبال AirPlay، و يمكنك أيضًا تحديد التطبيقات التي يمكن للضيف استخدامها ضمن خيار التطبيقات المسموح بها .



الخطوة 3: لا تزال في Vision Pro، حدد زر وضع الضيف في مركز التحكم، تمنحك سماعة الرأس الآن خمس دقائق لضبط أي شيء تحتاجه، مثل تغيير مدخلات العدسة أو ضبط الحزام الموجود على رأس المستخدم الضيف.



الخطوة 4: عندما يصبح كل شيء جاهزًا، يمكن للضيف البدء في إعداد تتبع العين لنفسه (يجب القيام بذلك حتى لو قمت بإعداده بنفسك).



ولهذا، سيحتاج الضيف إلى اختيار حلقة من الأضواء المتوهجة بعد النظر إليها واحدة تلو الأخرى،
ثم يتم تكرار العملية مرتين أخريين.

لاحظ أنه سيتعين على الضيف تكرار إعداد تتبع العين في كل مرة يخلع فيها سماعة الرأس ويضعها مرة أخرى، وبمجرد إعداد تتبع العين بشكل صحيح، سيتمكن الضيف من استخدام Vision Pro الخاص بك.












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