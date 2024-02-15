كيف يمكن إنشاء حسابات مستخدمين متعددة على Apple Vision Pro

(MENAFN
- Youm7) نظرًا لمدى قوة بعض ميزات Apple Vision Pro ، فقد تجد نفسك ترغب في مشاركة سماعة الرأس الخاصة بك مع شخص آخر حتى يتمكن من تجربة كل ما تقدمه.
وهناك بعض الإعدادات التي تحتاج إلى تغييرها إذا كنت تريد تمكين شخص آخر من استخدام Vision Pro الخاص بك.
في الوقت الحالي، هناك بعض العيوب والقضايا التي يجب أن تكون على دراية بها، على سبيل المثال إذا كان ضيفك يستخدم النظارات، فلن يتمكن من ارتدائها مع سماعة رأس Apple
فسيحتاج إما إلى ملحقات عدسة Zeiss الخاصة به أو سيتعين عليه ارتداء عدسات لاصقة، و يعد إعداد مستخدم ضيف عملية معقدة جدًا في الوقت الحالي، ونأمل أن تجعل Apple هذه العملية أكثر سلاسة في المستقبل، وفقا لتقرير ديجيتال تريند.
مع ذلك، دعونا نلقي نظرة على كيفية إعداد حسابات متعددة على سماعة رأس Vision Pro، و هناك ثلاث طرق مختلفة للقيام بذلك، بدءًا بإعداد حساب مستخدم ضيف، والذي سنبدأ به كالتالي:
استخدم حساب الضيف
يمكن أن يكون لدى Vision Pro حساب رئيسي واحد فقط في كل مرة، ولكنه يتيح للأشخاص الآخرين استخدامه في وضع الضيف، ويعد إعداد هذا أمرًا صعبًا بعض الشيء، ولكنه طريقة جيدة لتجنب الاضطرار إلى تسجيل الدخول إلى حسابات أخرى.
أولاً، من الجيد إعداد جهاز Apple آخر كجهاز استقبال AirPlay، ويعمل هذا على بث محتوى Vision Pro إلى جهازك الثاني حتى تتمكن من التأكد من أن كل شيء يسير على ما يرام بالنسبة للشخص الآخر، كما إنها ليست خطوة ضرورية، ولكنها يمكن أن تكون فكرة جيدة.
الخطوة 1: على جهاز iPhone أو iPad، افتح تطبيق الإعدادات، ثم انتقل إلى عام > AirPlay & Handoff وقم بتمكين التبديل بجوار AirPlay الاستقبال .
الخطوة 2: انتقل الآن إلى Vision Pro
افتح "مركز التحكم" من خلال البحث عن السهم لأسفل وتحديده ، ثم تحديد زر المستخدم الضيف (يبدو على شكل رأس داخل دائرة منقطة)، ثم اختر " عرض النسخ المتطابق" وجهازًا من القائمة، وسيؤدي هذا إلى بث محتوى سماعة الرأس مباشرة إلى الجهاز الذي قام للتو بتمكين نفسه كجهاز استقبال AirPlay، و يمكنك أيضًا تحديد التطبيقات التي يمكن للضيف استخدامها ضمن خيار التطبيقات المسموح بها .
الخطوة 3: لا تزال في Vision Pro، حدد زر وضع الضيف في مركز التحكم، تمنحك سماعة الرأس الآن خمس دقائق لضبط أي شيء تحتاجه، مثل تغيير مدخلات العدسة أو ضبط الحزام الموجود على رأس المستخدم الضيف.
الخطوة 4: عندما يصبح كل شيء جاهزًا، يمكن للضيف البدء في إعداد تتبع العين لنفسه (يجب القيام بذلك حتى لو قمت بإعداده بنفسك).
ولهذا، سيحتاج الضيف إلى اختيار حلقة من الأضواء المتوهجة بعد النظر إليها واحدة تلو الأخرى،
ثم يتم تكرار العملية مرتين أخريين.
لاحظ أنه سيتعين على الضيف تكرار إعداد تتبع العين في كل مرة يخلع فيها سماعة الرأس ويضعها مرة أخرى، وبمجرد إعداد تتبع العين بشكل صحيح، سيتمكن الضيف من استخدام Vision Pro الخاص بك.
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