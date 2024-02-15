تعملها إزاى؟.. كيفية تجنب رسائل الواتساب غير المرغوب فيها دون حظر الشخص

MENAFN - Youm7) يستخدم تطبيق واتساب الملايين يوميًا، على الرغم من أنها منصة رائعة للتواصل مع الأصدقاء وأفراد العائلة، إلا أن هناك أيضًا أشخاصًا يزعجونك كثيرًا، إحدى الطرق للتخلص من هؤلاء الأشخاص المزعجين هي الحظر ، ولكن إذا كنت لا تريد الحظر، هناك طريقة لذلك.

يتيح تطبيق واتساب للمستخدمين أرشفة الدردشات ، في السابق، كان نظام المراسلة يستخدم للتنبيه حتى عند إرسال رسالة أو الاتصال بمحادثة مؤرشفة، ولكن ليس بعد الآن، بعد أحد التحديثات الأخيرة، يقوم واتساب الآن بإخفاء جميع الإشعارات من الدردشات المؤرشفة، وتعد هذه إحدى أفضل الميزات التي أطلقتها منصة المراسلة الفورية منذ وقت طويل.

كيف يمكنك أرشفة جهة اتصال على واتساب؟

الخطوة 1: قم بتحديث تطبيق واتساب من متجر التطبيقات أو متجر Play.

الخطوة 2: افتح التطبيق وابحث عن جهة الاتصال التي ترغب في تجنبها.

الخطوة 3: اضغط لفترة طويلة على جهة الاتصال.

الخطوة 4: اضغط على الأرشيف.

الخطوة 5: الآن، سيتم رؤية جهة الاتصال فقط في قسم الأرشيف حتى تقوم بإلغاء تحقيقها.

المهم هو أنه يمكنك التحقق من الإشعارات من دردشة الأرشيف عن طريق التوجه إلى قسم الأرشيف في أي وقت، إذا كنت تعتقد أن الأرشيف ليس شيئًا يناسبك، فإن واتساب يتيح لك أيضًا حظر جهات الاتصال، في هذه الحالة، لن تتمكن أبدًا من تلقي إشعارات - رسائل أو مكالمات - من الشخص المعني إلا إذا قررت إلغاء الحظر.

يعد حظر جهة اتصال على واتساب أمرًا سهلاً، اتبع الخطوات التالية:

الخطوة 1: افتح تطبيق واتساب

الخطوة 2: حدد جهة الاتصال التي ترغب في حظرها

الخطوة 3: افتح دردشة الواتساب

الخطوة 4: انقر على اسم الشخص في الأعلى

الخطوة 5: قم بالتمرير لأسفل وحظر خيار "الحظر".

هناك طريقة أخرى يمكنك من خلالها تجنب صديق علي واتساب دون حظره، مجرد كتم صوت الدردشة الخاصة بهذا الشخص اتبع الخطوات التالية:

الخطوة 1: افتح تطبيق واتساب

الخطوة 2: اضغط لفترة طويلة على جهة الاتصال بعد فتح التطبيق.

الخطوة 3: اضغط على خيار كتم الصوت.

الخطوة 4: ضمن خيار كتم الصوت، يتيح تطبيق واتساب للمستخدمين كتم صوت الدردشة لمدة 8 ساعات أو أسبوع واحد أو دائمًا.

الخطوة 5: لكتم صوت شخص ما إلى الأبد، اضغط فوق الخيار دائمًا، يمكنك تغيير الإعداد في أي وقت.