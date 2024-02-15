تعملها إزاى؟.. كيفية تجنب رسائل الواتساب غير المرغوب فيها دون حظر الشخص

(MENAFN
- Youm7) يستخدم تطبيق واتساب الملايين يوميًا، على الرغم من أنها منصة رائعة للتواصل مع الأصدقاء وأفراد العائلة، إلا أن هناك أيضًا أشخاصًا يزعجونك كثيرًا، إحدى الطرق للتخلص من هؤلاء الأشخاص المزعجين هي الحظر ، ولكن إذا كنت لا تريد الحظر، هناك طريقة لذلك.
يتيح تطبيق واتساب للمستخدمين أرشفة الدردشات ، في السابق، كان نظام المراسلة يستخدم للتنبيه حتى عند إرسال رسالة أو الاتصال بمحادثة مؤرشفة، ولكن ليس بعد الآن، بعد أحد التحديثات الأخيرة، يقوم واتساب الآن بإخفاء جميع الإشعارات من الدردشات المؤرشفة، وتعد هذه إحدى أفضل الميزات التي أطلقتها منصة المراسلة الفورية منذ وقت طويل.
كيف يمكنك أرشفة جهة اتصال على واتساب؟
الخطوة 1: قم بتحديث تطبيق واتساب من متجر التطبيقات أو متجر Play.
الخطوة 2: افتح التطبيق وابحث عن جهة الاتصال التي ترغب في تجنبها.
الخطوة 3: اضغط لفترة طويلة على جهة الاتصال.
الخطوة 4: اضغط على الأرشيف.
الخطوة 5: الآن، سيتم رؤية جهة الاتصال فقط في قسم الأرشيف حتى تقوم بإلغاء تحقيقها.
المهم هو أنه يمكنك التحقق من الإشعارات من دردشة الأرشيف عن طريق التوجه إلى قسم الأرشيف في أي وقت، إذا كنت تعتقد أن الأرشيف ليس شيئًا يناسبك، فإن واتساب يتيح لك أيضًا حظر جهات الاتصال، في هذه الحالة، لن تتمكن أبدًا من تلقي إشعارات - رسائل أو مكالمات - من الشخص المعني إلا إذا قررت إلغاء الحظر.
يعد حظر جهة اتصال على واتساب أمرًا سهلاً، اتبع الخطوات التالية:
الخطوة 1: افتح تطبيق واتساب
الخطوة 2: حدد جهة الاتصال التي ترغب في حظرها
الخطوة 3: افتح دردشة الواتساب
الخطوة 4: انقر على اسم الشخص في الأعلى
الخطوة 5: قم بالتمرير لأسفل وحظر خيار "الحظر".
هناك طريقة أخرى يمكنك من خلالها تجنب صديق علي واتساب دون حظره، مجرد كتم صوت الدردشة الخاصة بهذا الشخص اتبع الخطوات التالية:
الخطوة 1: افتح تطبيق واتساب
الخطوة 2: اضغط لفترة طويلة على جهة الاتصال بعد فتح التطبيق.
الخطوة 3: اضغط على خيار كتم الصوت.
الخطوة 4: ضمن خيار كتم الصوت، يتيح تطبيق واتساب للمستخدمين كتم صوت الدردشة لمدة 8 ساعات أو أسبوع واحد أو دائمًا.
الخطوة 5: لكتم صوت شخص ما إلى الأبد، اضغط فوق الخيار دائمًا، يمكنك تغيير الإعداد في أي وقت.
MENAFN15022024000132011024ID1107855627