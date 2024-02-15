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فى خطوات.. كيفية توصيل سماعات البلوتوث بجهاز PS5

2/15/2024 4:30:59 AM
(MENAFN- Youm7) على الرغم من أن جهاز PS5 يحتوي بالفعل على تقنية Bluetooth مدمجة، إلا أن هناك القليل من الدعم الأصلي لسماعات الرأس أو المنتجات الصوتية الأخرى، وتم تضمين تقنية Bluetooth على جهاز PS5 بشكل أساسي لتوصيل لوحات المفاتيح وأجهزة الماوس اللاسلكية ، بالإضافة إلى منتجات Sony المعتمدة.



ومع ذلك، لا تقلق هناك طريقة لتوصيل سماعات الرأس بوحدة التحكم في الألعاب، وهي طريقة سهلة نسبيًا بافتراض أنك على استعداد لشراء جهاز إرسال Bluetooth.



بمجرد إدخال جهاز إرسال Bluetooth الخاص بك في جهاز PS5 الخاص بك، لن تكون هناك عمليات إعداد إضافية مطلوبة لإكمالها على PlayStation، و سوف يتعرف تلقائيًا على جهاز إرسال البلوتوث ويعده للنظام، وعندما تكون مستعدًا لإقران سماعات الرأس التي تعمل بتقنية Bluetooth مع جهاز PS5، اتبع الإرشادات التالية :



الخطوة 1: قم بتشغيل سماعات الرأس التي تعمل بتقنية Bluetooth، ثم ضعها في وضع الإقران باتباع إرشادات الشركة المصنعة ، قد تحتاج إلى مراجعة دليل المستخدم للحصول على التفاصيل.





الخطوة 2: على جهاز إرسال البلوتوث، اضغط باستمرار على زر جهاز الإرسال حتى يبدأ ضوء LED في الوميض، ثم انتظر لحظة.





الخطوة 3: سيكتشف جهاز الإرسال الخاص بك تلقائيًا سماعات الرأس التي تعمل بتقنية Bluetooth وينشئ اتصالاً ، أنت جاهز لبدء اللعب على PS5 باستخدام سماعات الرأس المفضلة لديك.












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