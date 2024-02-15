فى خطوات.. كيفية توصيل سماعات البلوتوث بجهاز PS5

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- Youm7) على الرغم من أن جهاز PS5 يحتوي بالفعل على تقنية Bluetooth مدمجة، إلا أن هناك القليل من الدعم الأصلي لسماعات الرأس أو المنتجات الصوتية الأخرى، وتم تضمين تقنية Bluetooth على جهاز PS5 بشكل أساسي لتوصيل لوحات المفاتيح وأجهزة الماوس اللاسلكية ، بالإضافة إلى منتجات Sony المعتمدة.
ومع ذلك، لا تقلق هناك طريقة لتوصيل سماعات الرأس بوحدة التحكم في الألعاب، وهي طريقة سهلة نسبيًا بافتراض أنك على استعداد لشراء جهاز إرسال Bluetooth.
بمجرد إدخال جهاز إرسال Bluetooth الخاص بك في جهاز PS5 الخاص بك، لن تكون هناك عمليات إعداد إضافية مطلوبة لإكمالها على PlayStation، و سوف يتعرف تلقائيًا على جهاز إرسال البلوتوث ويعده للنظام، وعندما تكون مستعدًا لإقران سماعات الرأس التي تعمل بتقنية Bluetooth مع جهاز PS5، اتبع الإرشادات التالية :
الخطوة 1: قم بتشغيل سماعات الرأس التي تعمل بتقنية Bluetooth، ثم ضعها في وضع الإقران باتباع إرشادات الشركة المصنعة ، قد تحتاج إلى مراجعة دليل المستخدم للحصول على التفاصيل.
الخطوة 2: على جهاز إرسال البلوتوث، اضغط باستمرار على زر جهاز الإرسال حتى يبدأ ضوء LED في الوميض، ثم انتظر لحظة.
الخطوة 3: سيكتشف جهاز الإرسال الخاص بك تلقائيًا سماعات الرأس التي تعمل بتقنية Bluetooth وينشئ اتصالاً ، أنت جاهز لبدء اللعب على PS5 باستخدام سماعات الرأس المفضلة لديك.
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