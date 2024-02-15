يعنى إيه؟.. ميزة التصفح الآمن لنظام Android وكيف تعمل

MENAFN - Youm7) تقدم جوجل ميزة أمان جديدة للهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android ، والتي تم تصميمها للحفاظ على أمان المستخدمين من الروابط الضارة أثناء استخدام التطبيقات على أجهزتهم المحمولة، وتدعم ميزة "التصفح الآمن في Android" تطبيقات الطرف الثالث وستنبه المستخدمين عند وصولهم إلى الروابط أو مواقع الويب الضارة، وفقًا لخبير أندرويد Rahman via، وتم رصد هذه الميزة على هواتف Pixel من Google، ومن المتوقع أن يتم طرحه على الهواتف الذكية الأخرى عبر خدمات Google Play بالإضافة إلى القدرة على تبديل الإعداد، وفقاً لموقع gadgets360.

وفقًا للتفاصيل التي شاركها Rahman via

علي منصة X (المعروفة سابقًا باسم Twitter)، ظهرت صفحة جديدة للتصفح الآمن لنظام Android على بعض الهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android، لإعلام المستخدمين بأن الميزة يمكن أن تنبههم عندما يتصفحون داخل التطبيقات المدعومة ويواجهون روابط وصفحات ويب ضارة، ويشير الوصف أيضًا إلى أن ميزة التصفح الآمن يمكنها حماية المستخدمين من روابط التصيد الاحتيالي.

ليس من الواضح حاليًا أي تطبيقات الطرف الثالث ستوفر الدعم لميزة التصفح الآمن لنظام Android الجديدة من جوجل، ولا يذكر قسم التطبيقات المدعومة في لقطة الشاشة أسماء أي تطبيقات، ويقول Rahman via

إن الميزة يمكن أن تستخدم مكتبة تسمى SafetyNet Safe Browsing API للسماح للتطبيقات بالتحقق مما إذا كان الرابط قد تم تصنيفه على أنه تهديد معروف بواسطة Google.

تعرض صفحة الإعدادات نفسها أيضًا مفتاح تبديل يسمى استخدام الحماية من التهديدات المباشرة والذي يُزعم أنه يستخدم "أحدث إصدار من التصفح الآمن" ويوفر اكتشافًا أكثر دقة للتهديدات، وليس من الواضح ما إذا كان مفتاح التبديل قيد التشغيل افتراضيًا وما إذا كان سيتعين على المستخدمين الاشتراك لاستخدام هذه الميزة.

توجد صفحة التصفح الآمن الجديدة لنظام Android ضمن الإعدادات > الأمان والخصوصية > مزيد من الأمان والخصوصية في تطبيق الإعدادات على هواتف Pixel من Google، وبالمثل، يمكن لأصحاب الهواتف الذكية الوصول إلى الميزة ضمن الإعدادات> الأمان والخصوصية.