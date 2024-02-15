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وزارة الشباب ترفع مخصصات الأندية في موازنة العام الحالي

2/15/2024 4:29:35 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو كشف وزير الشباب محمد سلامة النابلسي، أن الوزارة قررت رفع مخصصات الأندية الرياضية في موازنة العام الحالي، من مليون إلى مليون و400 ألف دينار، تنفيدا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين السامية إلى الحكومة، بدعم الرياضة والرياضيين، وانسجاما مع الإنجاز التاريخي لـ"النشامى" بحلوله في المركز الثاني في نهائيات كأس آسيا لكرة القدم 2023، لأول مرة في تاريخ الرياضة والكرة الأردنية.
وقال النابلسي في تصريحاته لـ"الغد": " كلمات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين بدعم الرياضة عامة، و"النشامى" خاصة، هي توجيه رسمي علينا تنفيذه على أرض الواقع، لذا جاء القرار منسجما مع التوجيهات الملكية السامية، وبحجم الإنجاز الوطني وفرحة الوطن، وتحفيزا للشباب الأردني من خلال منتخب "النشامى"، الذين أبدعوا في تأكيد حضور الأردن في المحفل الكروي الأهم في قارة آسيا، وقدموا مباريات كبيرة، ونتائج مذهلة في مشوارهم في النهائيات، وسجلوا الإنجاز تلو الإنجاز واقتربوا من تحقيق الحلم الأردني في معانقة كأس آسيا، في إنجاز وطني تاريخي يسجل للوطن، والنشامى وكرة القدم والرياضة الأردنية".
وحول أهمية القرار المهم ورفع الموازنة بالنسبة للأندية الرياضية، أجاب النابلسي: "تعتبر الأندية الحاضن الأساس لمواهب الشباب، والرافد الحقيقي للمنتخبات الوطنية، والتي قدمت التشكيلة الذهبية لـ"النشامى"، التي ذهبت بعيدا بأحلام الشعب الأردني في النهائيات الآسيوية، وتعاني الأمرين على الصعيد المالي، لذا جاء قرار رفع موازنة الأندية للعام الحالي، لمساعدة الأندية الرياضية على تنفيذ خططها في رعاية ميولات الشباب الرياضية، ومنها كرة القدم نحو منجزات وطنية، تحملها الأجيال، وتجلب الفخر الأردني من منافسات إلى أخرى، عربيا وقاريا ودوليا، والبناء على ما حققه الشباب الأردني –النشامى- في كأس آسيا التي اختتمت مؤخرا في قطر".
ولعل هذا القرار جاء ردا وطنيا إيجابيا، على رسالة قائد المنتخب الوطني إحسان حداد، خلال حفل الاستقبال الجماهيري الذي أقيم لـ"النشامى" في ستاد عمان الدولي الإثنين الماضي، عندما حمل رسالة اللاعبين إلى الحكومة عامة، وخاطب وزير الشباب محمد سلامة النابلسي، بأن النشامى فعلوا ما عليهم، وأكدوا للقاصي والداني قدرة اللاعب الأردني على الإنجاز، وتحملهم المسؤولية الوطنية بأبهى صورة، مشيرا إلى أن الكرة الآن في ملعبكم لدعم كرة القدم الأردنية، ومساعدتها على تجاوز الصعوبات المالية في رحلتها إلى العالمية وبلوغ مونديال 2026.
ويذكر أن قرار وزارة الشباب برفع موازنة الأندية إلى مليون و400 ألف دينار للعام الحالي، سيلقى صدى واسعا من الترحيب لدى الأندية الرياضية، والتي عانت من أزمات مالية خانقة، زادت سوءها أزمة "كورونا" على جميع القطاعات، ومنها الأندية الرياضية الجماهيرية، التي يعجز العديد من الأندية حاليا عن سداد "فاتورة" التزاماته الشهرية"، ودفعت العديد من اللاعبين إلى الاحتجاب عن التدريبات بسبب تأخر أنديتهم في دفع رواتبهم الشهرية لأكثر من 4 و6 أشهر في بعض الأندية، ورغم عذابات الأندية، إلا أنها قدمت خيرة لاعبيها إلى صفوف "النشامى" الذي أدخل الفرحة إلى قلوب الأردنين، بتحقيق إنجاز خرج من رحم معاناة الأندية، سيحفر في ذاكرة وأرشيف الكرة الأردنية والآسيوية لسنوات طويلة.

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