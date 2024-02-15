دراسة جديدة : العمر المتوقع للشخص يرتفع عند ترك التدخين

MENAFN - Alghad Newspaper) كشفت دراسة كندية أن الأشخاص الذين يقلعون عن التدخين يحققون ارتفاعا كبيرا في متوسط أعمارهم المتوقعة خلال سنوات قليلة.وقالت الدراسة -التي أجراها فريق بحثي من جامعة تورنتو الكندية ونشرتها الدورية العلمية (NEJM Evidence)- إن الأشخاص الذين يقلعون عن التدخين قبل سن الـ40 يتوقع أن يتساوى متوسط أعمارهم المتوقعة مع الأشخاص الذين لم يسبق لهم التدخين مطلقا.وأكدت الدراسة أيضا أن الأشخاص الذين يقلعون عن التدخين في أي سن تتحسن صحتهم إلى مستوى غير المدخنين مطلقا خلال 10 سنوات، ولكنهم يحققون نصف الاستفادة الصحية خلال 3 سنوات فحسب من الإقلاع.وأكد الباحث برابهات جيها من كلية الصحة العامة التابعة لجامعة تورنتو أن "الإقلاع عن التدخين يعتبر من العوامل الفعالة للحد من مخاطر الوفاة، ويستطيع المدخن أن يجني ثمار الإقلاع بشكل سريع عند التوقف عن التدخين".



زيادة متوسط العمر

وشملت الدراسة متابعة الحالة الصحية لمجموع 1.5 مليون شخص بالغ من 4 دول هي الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا والنرويج على مدار 15 عاما.



وتبين أن المدخنين في الفئة العمرية من 40 إلى 79 عاما تتزايد لديهم مخاطر الوفاة بواقع 3 أمثال مقارنة بمن لم يسبق لهم التدخين، مما يعني أنهم خسروا ما بين 12 إلى 13 عاما في المتوسط من أعمارهم.



وتبين أن الإقلاع عن التدخين في أي سن يرتبط بزيادة متوسط العمر المتوقع للشخص، وأن الأشخاص الذين يقلعون عن التدخين لمدة 3 سنوات يتزايد متوسط أعمارهم المتوقعة بواقع 6 سنوات. الجزيرة