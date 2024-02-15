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‫ما هي متلازمة مولينغراخت؟

2/15/2024 4:29:27 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت جمعية مساعدة مرضى الكبد الألمانية ‫إن متلازمة "مولينغراخت" هي اضطراب كبدي وراثي ‫يحدث عندما ينقل كلا الوالدين جينا معدلا إلى الطفل، مشيرة إلى ‫أنه تمت تسمية هذه المتلازمة على اسم الطبيب الدانماركي إينار ‫مولينغراخت، وهو أحد العلماء الذين شاركوا في اكتشاف هذا المرض.

‫وأوضحت الجمعية أنه في حالة الإصابة بهذه المتلازمة يقوم الجسم بتفكيك ‫صبغة "البيليروبين" الصفراء بشكل أبطأ من المعتاد، علما بأن البيليروبين ‫هو نتاج تحلل صبغة الدم الحمراء "الهيموغلوبين" الموجودة في خلايا الدم ‫الحمراء.

أعراض متلازمة مولينغراخت
 ‫وأضافت الجمعية أن أعراض متلازمة مولينغراخت تتمثل في تغير لون بياض ‫العين والجلد إلى اللون الأصفر والحكة، بالإضافة إلى آلام البطن ‫والغثيان والتعب والخمول.

‫وتتسبب بعض العوامل في حدوث نوبة المرض، مثل قلة السوائل والصيام والجوع ‫لفترات طويلة وقلة النوم والتوتر النفسي والحيض وبعض الأدوية، بالإضافة ‫إلى التدخين.

مخاطر متلازمة مولينغراخت
 ‫يرتفع لدى الأشخاص المصابين بمتلازمة مولينغراخت خطر الإصابة بحصوات ‫معينة في المرارة (حصوات البيليروبين)، كما أن تفكيك الجسم بعض الأدوية ‫يتم لديهم بشكل أبطأ.

‫وأشارت الجمعية إلى أنه يمكن تشخيص متلازمة مولينغراخت من خلال التحليل ‫الجيني الجزيئي، حيث تكون قيمة البيليروبين في الدم هي الوحيدة
‫المرتفعة، في حين تكون قيم الدم الأخرى ضمن المعدل الطبيعي.

علاج متلازمة مولينغراخت
 ‫‫وعن العلاج، أوضحت جمعية مساعدة مرضى الكبد الألمانية أن متلازمة مولينغراخت لا يمكن الشفاء منها، ‫لأنها خلل جيني، كما لا توجد أدوية مخصصة لها، ولكن يمكن علاج أعراضها ‫فقط لتخفيف حدة المتاعب.

‫وشددت الجمعية على ضرورة توخي الحذر مع الباراسيتامول، نظرا لأن معالجة ‫الباراسيتامول تتم من خلال عمليات استقلابية مشابهة للبيليروبين، لذا لا ‫يجوز تناوله إلا بعد مراجعة الطبيب. الألمانية

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