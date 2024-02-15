طرد مسافرة لاستخدام الحمّام بشكل مفرط قبل الإقلاع

MENAFN - Alghad Newspaper)وشاركت جوانا تشيو، إحدى راكبات شركة WestJet، تفاصيل قصتها على وسائل التواصل الاجتماعي، كاشفة أنها كانت تعاني من اضطراب في المعدة واضطرت إلى استخدام الحمام بشكل متكرر، ولم تكن تعلم أن هذا كان سببًا كافيًا لطردها من الطائرة، وفقا لموقع news9live.



وقالت على في حسابها على منصة إكس لقد تم طردي للتو من رحلة طيران WestJet من المكسيك لأنني كنت أعاني من اضطراب في المعدة وكنت أذهب إلى الحمام كثيرًا قبل الإقلاع، ولم تكلف الشركة نفسها عناء حجز فندق أو توفير تذكرة على رحلة طيران أخرى.



واشتكت الراكبة من المعاملة السيئة التي تلقتها بعد طردها من الطائرة وذلك لأنها تركت أموالها مع الأمتعة على متن الطائرة، فاضطرت إلى التوسل إلى أحد الموظفين ليحجز لها سيارة أجرة وبدلاً من مساعدتها، أرسل حارساً لتخويفها.



وأضافت من المحزن أنني لم أحصل على أي مساعدة إلا بعد أن قمت بنشر تجربتي على مواقع التواصل الاجتماعي، فاضطرت الشركة إلى أرسال الرقم المرجعي للحجز الخاص بي بعد أن طلبته مرارًا وتكرارًا في المطار.



وأنهت السيدة تدوينتها قائلة إنها تمكنت أخيرًا من الوصول إلى منزلها غير أن هناك سلسلة مؤسفة من الأحداث بشأن توفير العناية الصحية لحالتها دون أن تكشف عن تفاصيل أخرى، نقلا عن موقع البيان.

