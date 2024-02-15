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أجواء باردة وغائمة جزئيا وتجدد لهطول الأمطار

2/15/2024 4:29:18 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- تبقى الأجواء الخميس، باردة وغائمة جزئيا، ومع ساعات الظهيرة تتحول الأجواء إلى غائمة ويتجدد هطل المطر في العديد من المناطق، ويتوقع أن تكون الهطولات غزيرة أحياناً في بعض المناطق بخاصة في الجنوب بما فيها مدينة العقبة ويصحبها الرعد وتساقط زخات البرد مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والأماكن المنخفضة بما فيها مدينة العقبة، ومع ساعات الليل تضعف فرص هطل المطر على المناطق الشمالية والوسطى وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
وبحسب التقرير الصادر عن إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ غدا، انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة وغائمة وماطرة في العديد من المناطق، وتكون غزيرة أحياناً في الأجزاء الغربية من المملكة قد يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد أحياناً، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة.
أما بعد غد السبت، فيطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة أحياناً، مع هطل زخات من المطر في الشمال وأجزاء من المناطق الوسطى، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة.-(بترا)

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