أجواء باردة وغائمة جزئيا وتجدد لهطول الأمطار

(MENAFN
- Alghad Newspaper) عمان- تبقى الأجواء الخميس، باردة وغائمة جزئيا، ومع ساعات الظهيرة تتحول الأجواء إلى غائمة ويتجدد هطل المطر في العديد من المناطق، ويتوقع أن تكون الهطولات غزيرة أحياناً في بعض المناطق بخاصة في الجنوب بما فيها مدينة العقبة ويصحبها الرعد وتساقط زخات البرد مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والأماكن المنخفضة بما فيها مدينة العقبة، ومع ساعات الليل تضعف فرص هطل المطر على المناطق الشمالية والوسطى وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
وبحسب التقرير الصادر عن إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ غدا، انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة وغائمة وماطرة في العديد من المناطق، وتكون غزيرة أحياناً في الأجزاء الغربية من المملكة قد يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد أحياناً، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة.
أما بعد غد السبت، فيطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة أحياناً، مع هطل زخات من المطر في الشمال وأجزاء من المناطق الوسطى، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة.-(بترا)
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