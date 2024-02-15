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الملك يصل إلى لندن لإجراء مباحثات مع رئيس الوزراء البريطاني

2/15/2024 4:29:18 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) وصل جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الخميس، إلى العاصمة البريطانية لندن، أولى محطات جولته في أوروبا ضمن زيارة جلالته الخارجية التي بدأها من الولايات المتحدة الأمريكية وتبعتها كندا.


وسيجري جلالة الملك بلندن في وقت لاحق اليوم مباحثات مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، فيما سيلتقي في باريس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم غد الجمعة.


ويختتم جلالته الجولة يوم السبت في ألمانيا، إذ سيشارك بالدورة الستين لمؤتمر ميونخ للأمن، وسيلتقي على هامشها بالمستشار الألماني أولاف شولتس وعدد من القيادات السياسية الإقليمية والدولية.

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